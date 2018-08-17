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Настя Каменських презентувала запальну пісню "LOMALA": аудіо

597 Читать новость на русском
Настя Каменських
Настя Каменських / Фото з вільних джерел

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, зробила для своїх прихильників сюрприз. Артистка випустила нову пісню з назвою "LOMALA".

Сама співачка зізналась, що пісня для неї дуже особлива. Слова до треку "LOMALA" написав її екс-колега по гурту Олексій Потапенко, більш відомий як Потап. 

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Ця пісня особлива. Вона про почуття, які часом ламають нас, викручують серце і вивертають душу навиворіт. Цю пісню я присвячую всім дівчаткам! Дівчата, ніколи не здавайтеся! Якщо тобі погано, боляче, сльози на очах, потрібно знайти в собі сили жити далі і танцювати,
– розповіла Настя Каменських. 

За словами артистки, презентація повинна була відбутись у вересні 2018 року. Однак численні прохання її прихильників стимулювали зірку перенести цю дату. 

"Друзі, 17 серпня виходить моя нова пісня "LOMALA". Я знаю, як ви чекали її. Спершу ми планували її презентувати у вересні, але, прочитавши ваші коментарі і прохання, вирішили зробити сюрприз", – зізналась Настя Каменських. 

До запального треку Настя Каменських зробила lyric-video, яке вже підкорює мережу. На кадрах з'явились уривки попередніх кліпів артистки, кадри з її особистого блогу та фото з соцмереж.

Дивіться lyric-video Насті Каменських на пісню "LOMALA":

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Настя Каменських
Джерело: 24 Канал
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