Настя Каменських приміряла незвичні образи в зухвалій фотосесії для глянцю
Відверті образи, струнка фігура, зміна іміджу – це ще не все, чим може здивувати співачка Настя Каменських. Для відомого журналу Viva зірка знялась у досить зухвалій фотосесії.
Після того, як в жовтні 2017 року Настя Каменських заявила про тимчасову паузу в творчому дуеті з Потапом, зірка розпочала сольну кар'єру. Якщо раніше співачка мала розкішну зачіску з хвилястим волоссям, то тепер вона погоджується на суттєві експерименти в іміджі. Так, для нової фотосесії Настя Каменських заплела косу та підстриглась.
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Відчутно змінився і стиль співачки. Настя Каменських дедалі частіше обирає відверті вбрання та стежить за модними тенденціями.
У моєму гардеробі є речі і відомих брендів, і з мас-маркетів. Для мене абсолютно не важливий бренд, вартість одягу, головне, щоб було екстравагантно і стильно,
– зізналась Настя Каменських.
У журналі Viva зірка постає настільки різною, що на деяких кадрах її складно впізнати. Співачка приміряла пухнасте міні-плаття, блакитну шубку, костюм в чорно-білу смужку, колготки в сітку, лимонний тренч та спортивний костюм. Всі образи Насті Каменських доповнили яскравим макіяжем.
Дивіться відео із закулісся фотосесії Насті Каменських: