Настя Каменських приміряла незвичні образи в зухвалій фотосесії для глянцю

Відверті образи, струнка фігура, зміна іміджу – це ще не все, чим може здивувати співачка Настя Каменських. Для відомого журналу Viva зірка знялась у досить зухвалій фотосесії.

Після того, як в жовтні 2017 року Настя Каменських заявила про тимчасову паузу в творчому дуеті з Потапом, зірка розпочала сольну кар'єру. Якщо раніше співачка мала розкішну зачіску з хвилястим волоссям, то тепер вона погоджується на суттєві експерименти в іміджі. Так, для нової фотосесії Настя Каменських заплела косу та підстриглась.

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Відчутно змінився і стиль співачки. Настя Каменських дедалі частіше обирає відверті вбрання та стежить за модними тенденціями.

У моєму гардеробі є речі і відомих брендів, і з мас-маркетів. Для мене абсолютно не важливий бренд, вартість одягу, головне, щоб було екстравагантно і стильно,

– зізналась Настя Каменських.

У журналі Viva зірка постає настільки різною, що на деяких кадрах її складно впізнати. Співачка приміряла пухнасте міні-плаття, блакитну шубку, костюм в чорно-білу смужку, колготки в сітку, лимонний тренч та спортивний костюм. Всі образи Насті Каменських доповнили яскравим макіяжем.

Дивіться відео із закулісся фотосесії Насті Каменських:

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 13 Кві 2018 р. о 7:55 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 17 Кві 2018 р. о 2:04 PDT

Допис, поширений Мария Самхарадзе (@mariia_samharadze) 15 Кві 2018 р. о 8:33 PDT

Допис, поширений Мария Самхарадзе (@mariia_samharadze) 14 Кві 2018 р. о 12:28 PDT