Настя Каменських розбурхала мережу сексуальними фото в бікіні 18+

Українська виконавиця Настя Каменських (NK) наразі перебуває в Лос-Анджелесі, де відвідує різні культурні події. На сонячному відпочинку артистка не забуває тішити шанувальники пікантними знімками.

Так, Каменських оприлюднила в Instagram дуже гарячий кадр, в якому показала своє тіло в купальнику. Зірка приміряла крихітне бікіні з тигровим принтом та чорний бюстгальтер, який підкреслював її груди.

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"#laladay in #lalaland", – підписала звабливе фото Настя, відсилаючись на голлівудський фільм 2016 року "Ла-Ла Ленд" .



Фото Насті Каменських

В Instagram-Stories зірка також виклала ще кілька відвертих фото, на яких повністю оголеною стоїть біля вікна, а також хизується апетитними формами в інших бікіні та білому топі.



Настя Каменських оголилась