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      Настя Каменських у сміливому образі відсвяткувала річницю сольної кар'єри: пікантне фото

      1607 Читать новость на русском
      Настя Каменських
      Настя Каменських / Instagram

      Українська співачка Настя Каменських розповіла шанувальникам у соціальних мережах, що її сольній кар'єрі, яку вона розвиває під псевдонімом NK, виповнився рік.

      Настя Каменських опублікувала нове стильне фото на своїй сторінці в Instagram.

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      Співачка позує у чорному жакеті з яскравими манжетами і краваткою на оголене тіло. У підписі до фото Каменських подякувала режисерам, постановникам, фанатам, пресі та іншим.

      "Сьогодні великий день! Рік тому ви почули нову NK. За цей час стільки всього сталося: сольний альбом "No Komments", круті хіти, 6 відеоробіт, атмосферний "Xmas with NK". Презентація #Peligroso на головних латиноамериканських радіо і ТБ-передачах в США", – заявила Настя.

      Настя Каменських
      Настя Каменських / Instagram

      Пізніше співачка опублікувала чергове фото у спортивному одязі, демонструючи свою фігуру.

      "Приємно, що мій новий трек звучить не лише на танцполах, а й у спортзалі", – наголосила вона.

      NK – Peligroso: дивіться відео

       

      Теги: Новини України LifeStyle Настя Каменських Музика
      Джерело: 24 канал
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