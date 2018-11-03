Настя Каменських у сміливому образі відсвяткувала річницю сольної кар'єри: пікантне фото

Українська співачка Настя Каменських розповіла шанувальникам у соціальних мережах, що її сольній кар'єрі, яку вона розвиває під псевдонімом NK, виповнився рік.

Настя Каменських опублікувала нове стильне фото на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка позує у чорному жакеті з яскравими манжетами і краваткою на оголене тіло. У підписі до фото Каменських подякувала режисерам, постановникам, фанатам, пресі та іншим.

"Сьогодні великий день! Рік тому ви почули нову NK. За цей час стільки всього сталося: сольний альбом "No Komments", круті хіти, 6 відеоробіт, атмосферний "Xmas with NK". Презентація #Peligroso на головних латиноамериканських радіо і ТБ-передачах в США", – заявила Настя.



Настя Каменських / Instagram

Пізніше співачка опублікувала чергове фото у спортивному одязі, демонструючи свою фігуру.

"Приємно, що мій новий трек звучить не лише на танцполах, а й у спортзалі", – наголосила вона.

NK – Peligroso: дивіться відео