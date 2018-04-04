Настя Каменських виклала пікантне фото
Популярна українська співачка Настя Каменських у своєму Instagram виклала світлину, на якій вона в купальнику демонструє свою сексуальну фігуру.
Зірка поділилася у своєму Instagram відвертим фото, де зображена топлес. Настя сидить у басейні спиною до камери, а оголені груди грайливо прикриває руками.
Читайте також: Настя Каменських здивувала прихильників новою зачіскою: фото
"Oops ..." – прокоментувала фотографію Настя.
Де саме Каменських проводить свою відпустку, співачка не уточнила, хоча в коментарях її шанувальники неодноразово про це запитували.
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських виклала кілька селфі з пляжу, на яких продемонструвала свої форми у бікіні.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі