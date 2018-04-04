Настя Каменських виклала пікантне фото

Популярна українська співачка Настя Каменських у своєму Instagram виклала світлину, на якій вона в купальнику демонструє свою сексуальну фігуру.

Зірка поділилася у своєму Instagram відвертим фото, де зображена топлес. Настя сидить у басейні спиною до камери, а оголені груди грайливо прикриває руками.

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"Oops ..." – прокоментувала фотографію Настя.

Де саме Каменських проводить свою відпустку, співачка не уточнила, хоча в коментарях її шанувальники неодноразово про це запитували.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських виклала кілька селфі з пляжу, на яких продемонструвала свої форми у бікіні.