Настя Каменських вперше показала тата: зворушливе фото
Настя Каменських часто публікує фотографії зі своєю мамою, а цього разу опублікувала фото з батьком, привітавши його з днем народження.
Фото з привітанням для батька, якому виповнилося 79 років, співачка опублікувала у своєму Instagram.
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Настя Каменських з батьком
До знімку з татом Настя Каменських додала також зворушливий допис, в якому привітала батька.
"Татусь! Улюблений! Я бажаю тобі міцного здоров'я! Ти такий молодець у мене, я тобою дуже пишаюся і безмежно люблю", – написала співачка.
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських разом з Потапом відзначала свій день народження. Співачці виповнилося 31 рік.
Джерело: 24 Канал
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