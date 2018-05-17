Настя Каменських вперше показала тата: зворушливе фото

Настя Каменських часто публікує фотографії зі своєю мамою, а цього разу опублікувала фото з батьком, привітавши його з днем народження.

Фото з привітанням для батька, якому виповнилося 79 років, співачка опублікувала у своєму Instagram.

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Настя Каменських з батьком

До знімку з татом Настя Каменських додала також зворушливий допис, в якому привітала батька.

"Татусь! Улюблений! Я бажаю тобі міцного здоров'я! Ти такий молодець у мене, я тобою дуже пишаюся і безмежно люблю", – написала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських разом з Потапом відзначала свій день народження. Співачці виповнилося 31 рік.