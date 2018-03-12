Настя Каменських взяла участь у спокусливій фотосесії

Українська популярна співачка Настя Каменських показала спокусливі світлини у незвичному образі.

Фото зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

На знімку Настя Каменських позує в сексуальному плащі коричневого кольору, який гармонійно дивиться на засмаглому тілі співачки. Сексуальності образу додав пікантний виріз, де злегка оголюються груди Насті Каменських, та спокусливий розріз вбрання на нозі.

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Зірка доповнила образ золотими прикрасами власного бренду NK та червоним манікюром. Незвичною для прихильників була зачіска співачки, оскільки Настя Каменських вирівняла свої кучері та постала на фото з ідеально прямим волоссям.

Відомо, що фотосесію зробили відомі митці Серджіо Мазуріні та Дмитро Тараненко. Кадри з пікантної зйомки ввійшли до нового кліпу співачки "Дай мне", прем'єра якого відбулась в Києві 2 березня.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 4 Бер 2018 р. о 2:07 PST

Нова пісня Насті Каменських "Дай мне"