10:58
13 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
  • п'ятниця
    2°C -3°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, 12 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, 12 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Настя Каменських взяла участь у спокусливій фотосесії

3889 Читать новость на русском
Настя Каменських взяла участь у спокусливій фотосесії

Українська популярна співачка Настя Каменських показала спокусливі світлини у незвичному образі.

Фото зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

На знімку Настя Каменських позує в сексуальному плащі коричневого кольору, який гармонійно дивиться на засмаглому тілі співачки. Сексуальності образу додав пікантний виріз, де злегка оголюються груди Насті Каменських, та спокусливий розріз вбрання на нозі.

Читайте також: Двох одразу точно не хочеться, – Настя Каменських зробила несподівану заяву щодо материнства

Зірка доповнила образ золотими прикрасами власного бренду NK та червоним манікюром. Незвичною для прихильників була зачіска співачки, оскільки Настя Каменських вирівняла свої кучері та постала на фото з ідеально прямим волоссям.

Відомо, що фотосесію зробили відомі митці Серджіо Мазуріні та Дмитро Тараненко. Кадри з пікантної зйомки ввійшли до нового кліпу співачки "Дай мне", прем'єра якого відбулась в Києві 2 березня.

#даймне2018 Photo by @taranenkopro @sergiomazurini

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux)

Нова пісня Насті Каменських "Дай мне"

Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук