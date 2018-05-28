15:17
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 7°C
  • вівторок
    25°C 14°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Настя Каменських засвітила обручку на світському заході: фото

601 Читать новость на русском
Настя Каменських заручилась
Настя Каменських заручилась / Фото із соцмереж

Українська співачка Настя Каменських стала переможцем премії "Співачка року" за версією Cosmopolitan Awards-2018. Під час нагородження щаслива артистка засвітила не тільки свою відзнаку, але й обручку.

Відповідне фото з'явилось на Instagram-сторінці співачки. Настя Каменських з розплетеним хвилястим волоссям позувала перед камерою у світлому вбранні, щасливо посміхаючись із нагородою від глянцю.

Читайте також: Я шалено щаслива, – Настя Каменських розповіла про свої стосунки

Дуже дякую Сosmopolitan та моїм шанувальникам за те, що голосували за мене!  Мені дуже приємно стати володаркою премії "Співачка року",
– написала Настя Каменських.

Поки одні прихильники захоплено вітали улюблену артистку з перемогою, інші звернули увагу на її прикрасу. В очі користувачам мережі кинулась обручка, вбрана на праву руку. 

"А це, бува, не обручка?", "О, Боже мій! Що це? Обручка?", "Це обручка у Насті?", "Потап ще зимою купив обручку для Настi в Tiffany, одразу пiсля Горбунова для Осадчої", – коментували прихильники зірки. 

Настя Каменських підтвердила, що перстень на її руці – це справді обручка. Однак розсекречувати свого нареченого зірка поки не поспішає, відмовляючись називати навіть його ім'я. Відтак у мережі вже подейкують, що чоловіком Насті Каменських може стати її екс-колега Потап. 

Варто зазначити, що цю обручку можна побачити і на інших фото співачки. Зокрема, на знімку з телеведучою Машою Єфросиніною Настя Каменських не приховує персня.

Нагадаємо, що нещодавно Потап віршем привітав Настю Каменських з днем народження. Окрім цього, співаки разом відсвяткували свої дні народження. На яскраву вечірку прийшли знаменитості та друзі артистів.

Теги: LifeStyle Музика Зіркові романи Потап і Настя Настя Каменських
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук