Настя Каменських засвітила обручку на світському заході: фото
Українська співачка Настя Каменських стала переможцем премії "Співачка року" за версією Cosmopolitan Awards-2018. Під час нагородження щаслива артистка засвітила не тільки свою відзнаку, але й обручку.
Відповідне фото з'явилось на Instagram-сторінці співачки. Настя Каменських з розплетеним хвилястим волоссям позувала перед камерою у світлому вбранні, щасливо посміхаючись із нагородою від глянцю.
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Дуже дякую Сosmopolitan та моїм шанувальникам за те, що голосували за мене! Мені дуже приємно стати володаркою премії "Співачка року",
– написала Настя Каменських.
Поки одні прихильники захоплено вітали улюблену артистку з перемогою, інші звернули увагу на її прикрасу. В очі користувачам мережі кинулась обручка, вбрана на праву руку.
"А це, бува, не обручка?", "О, Боже мій! Що це? Обручка?", "Це обручка у Насті?", "Потап ще зимою купив обручку для Настi в Tiffany, одразу пiсля Горбунова для Осадчої", – коментували прихильники зірки.
Настя Каменських підтвердила, що перстень на її руці – це справді обручка. Однак розсекречувати свого нареченого зірка поки не поспішає, відмовляючись називати навіть його ім'я. Відтак у мережі вже подейкують, що чоловіком Насті Каменських може стати її екс-колега Потап.
Варто зазначити, що цю обручку можна побачити і на інших фото співачки. Зокрема, на знімку з телеведучою Машою Єфросиніною Настя Каменських не приховує персня.
Нагадаємо, що нещодавно Потап віршем привітав Настю Каменських з днем народження. Окрім цього, співаки разом відсвяткували свої дні народження. На яскраву вечірку прийшли знаменитості та друзі артистів.
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