Настя Каменських засвітила обручку на світському заході: фото

Українська співачка Настя Каменських стала переможцем премії "Співачка року" за версією Cosmopolitan Awards-2018. Під час нагородження щаслива артистка засвітила не тільки свою відзнаку, але й обручку.

Відповідне фото з'явилось на Instagram-сторінці співачки. Настя Каменських з розплетеним хвилястим волоссям позувала перед камерою у світлому вбранні, щасливо посміхаючись із нагородою від глянцю.

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Дуже дякую Сosmopolitan та моїм шанувальникам за те, що голосували за мене! Мені дуже приємно стати володаркою премії "Співачка року",

– написала Настя Каменських.

Поки одні прихильники захоплено вітали улюблену артистку з перемогою, інші звернули увагу на її прикрасу. В очі користувачам мережі кинулась обручка, вбрана на праву руку.

"А це, бува, не обручка?", "О, Боже мій! Що це? Обручка?", "Це обручка у Насті?", "Потап ще зимою купив обручку для Настi в Tiffany, одразу пiсля Горбунова для Осадчої", – коментували прихильники зірки.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 23 Тра 2018 р. о 2:53 PDT

Настя Каменських підтвердила, що перстень на її руці – це справді обручка. Однак розсекречувати свого нареченого зірка поки не поспішає, відмовляючись називати навіть його ім'я. Відтак у мережі вже подейкують, що чоловіком Насті Каменських може стати її екс-колега Потап.

Варто зазначити, що цю обручку можна побачити і на інших фото співачки. Зокрема, на знімку з телеведучою Машою Єфросиніною Настя Каменських не приховує персня.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 24 Тра 2018 р. о 11:44 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 25 Тра 2018 р. о 5:13 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 22 Тра 2018 р. о 11:15 PDT

Нагадаємо, що нещодавно Потап віршем привітав Настю Каменських з днем народження. Окрім цього, співаки разом відсвяткували свої дні народження. На яскраву вечірку прийшли знаменитості та друзі артистів.