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Настя Каменських засвітила пікантне декольте в стильному вбранні: фото

659 Читать новость на русском
Настя Каменських
Настя Каменських / Фото із соцмереж

Українська співачка Настя Каменських похизувалась пишним декольте в мережі. Зірка показала нові фото в пікантному вбранні.

Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, полюбляє дивувати своїх прихильників новими знімками з буденного життя та гастролей. Зірка частенько демонструє струнку фігуру в міні-вбранні або ж купальниках. 

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Тепер Настя Каменських похизувалась яскравими кадрами у звабливому вбранні. Зірка оділа чорний топ, який підкреслив пишні форми артистки. Окрім цього, Настя Каменських підібрала стильні чорні штани з блиском, піджак асиметричного крою та босоніжки на підборах. Look співачки вийшов дуже спекотним. 

 

 

В такому стильному вбранні Настя Каменських анонсувала вихід нового сезону шоу "Х-фактор", в якому вона зайняла крісло журі, та благодійного концерту в Києві. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Настя Каменських
Джерело: 24 Канал
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