Настя Каменських засвітила стрункі ноги у стильному плащі: фото

Настя Каменських, ймовірно, в захваті від своєї фігури, тому не соромиться її демонструвати у соціальній мережі. Зірка засвітила розкішні стрункі ноги на нових знімках.

Українська співачка Настя Каменських, яка розпочала сольну кар'єру з псевдонімом NK, не перестає дивувати прихильників. То артистка змінює звичний для всіх образ, то приміряє стильні образи, то навіть оголошує про заручини з невідомим чоловіком. Ще однією новинкою у житті співачки став дебют у світі моди: Настя Каменських успішно реалізувала себе як дизайнер одягу.

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Звісно, після тривалих фізичних вправ та правильного харчування, артистка сміливо може скласти конкуренцію моделям. Відтак часто саме вона рекламує вбрання власного бренду NK.

На одному з останніх знімків Настя Каменських приміряла звабливий плащ та срібні ботфорти. Зірка виглядала розкішно, привідкривши оголену ногу. Артистка взяла у руку великий магнітофон, що створив атмосферу 90-их.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 18 Чер 2018 р. о 11:17 PDT

Це не єдине пікантне фото на сторінці Насті Каменських. Артистка опублікувала знімок, на якому вона позує перед камерою у білій майці. Зірка легко відкрила рот, додавши світлині звабливості.