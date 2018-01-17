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Настя Каменських знялася у провокативній рекламі власного бренду: відео

14:45, сьогодні 1984 Читать новость на русском
Настя Каменських
Настя Каменських / Фото з Instagram

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK знялася в провокативній рекламі разом із українською дизайнеркою Анею Андрійчук-Завгородньою (бренд ANNCHOO).

Пікантну рекламу Настя Каменських опублікувала в своєму Instagram. Для ролика жінки одягнули спокусливі боді та виконали реп, у якому прорекламували свої бренди одягу.

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"NK і ANNCHOO", – лаконічно підписала ролик Настя Каменських.

Щоправда, у коментарях не всі високо оцінили рекламу. Ролик назвали занадто відвертим та вульгарним. А також звернули увагу на помилку серед хештегів. Каменських додала #reping, що в перекладі з англійської означає "згвалтування". Швидше за все, співачка мала на увазі слово repping, що в перекладі означає "репування" (або "читати реп").

До слова, NK – це бренд спортивного одягу від Насті Каменської. ANNCHOO – це бренд, який створила Аня Андрійчук-Завгородня, подруга Каменських.

Теги: LifeStyle Музика Потап і Настя Мода
Джерело: 24 Канал
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