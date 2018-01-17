Настя Каменських знялася у провокативній рекламі власного бренду: відео

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK знялася в провокативній рекламі разом із українською дизайнеркою Анею Андрійчук-Завгородньою (бренд ANNCHOO).

Пікантну рекламу Настя Каменських опублікувала в своєму Instagram. Для ролика жінки одягнули спокусливі боді та виконали реп, у якому прорекламували свої бренди одягу.

Читайте також: Настя Каменських знялася у сексуальних і провокативних образах

"NK і ANNCHOO", – лаконічно підписала ролик Настя Каменських.

Щоправда, у коментарях не всі високо оцінили рекламу. Ролик назвали занадто відвертим та вульгарним. А також звернули увагу на помилку серед хештегів. Каменських додала #reping, що в перекладі з англійської означає "згвалтування". Швидше за все, співачка мала на увазі слово repping, що в перекладі означає "репування" (або "читати реп").

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 16 Січ 2018 р. о 11:29 PST

До слова, NK – це бренд спортивного одягу від Насті Каменської. ANNCHOO – це бренд, який створила Аня Андрійчук-Завгородня, подруга Каменських.