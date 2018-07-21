Настя Каменських з'явилася на публіці в ультракоротких шортах: відверті фото

Українська співачка Настя Каменських виступила в Юрмалі на музичному фестивалі радянської та латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Відвідувачі звернули особливу увагу на провокативний одяг артистки.

Також Каменських продемонструвала шанувальникам свій відвертий look на сторінці в Instagram.

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Так, Настя Каменських вийшла на подію у чорних капронових колготах, прозорій блузці і шортах з високою посадкою. Як зазначають Інтернет-юзери, шорти більше нагадують формою труси. Одяг також прикрашали масивні рюші.

Не всі користувачі залишилися у захваті після виходу співачки у такому одязі. Таку поведінку та образ Насті Каменських назвали вульгарним. Деякі зазначили, що дівчина забула одягнути спідницю.



Настя Каменських / Усі фото – Instagram

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux_life_of) 19 Лип 2018 р. о 11:40 PDT