Настя Каменських з'явилася на публіці в ультракоротких шортах: відверті фото
Українська співачка Настя Каменських виступила в Юрмалі на музичному фестивалі радянської та латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Відвідувачі звернули особливу увагу на провокативний одяг артистки.
Також Каменських продемонструвала шанувальникам свій відвертий look на сторінці в Instagram.
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Так, Настя Каменських вийшла на подію у чорних капронових колготах, прозорій блузці і шортах з високою посадкою. Як зазначають Інтернет-юзери, шорти більше нагадують формою труси. Одяг також прикрашали масивні рюші.
Не всі користувачі залишилися у захваті після виходу співачки у такому одязі. Таку поведінку та образ Насті Каменських назвали вульгарним. Деякі зазначили, що дівчина забула одягнути спідницю.
Настя Каменських / Усі фото – Instagram
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