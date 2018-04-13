13:34
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Настю Рибку посадили за ґрати у Таїланді

2211
Скандальну Настю Рибку заарештували
Скандальну Настю Рибку заарештували / Фото з відкритих джерел

У Таїланді пред'явили звинувачення учасникам "секс-тренінгу", зокрема скандальній Анастасії Вашукевич (відомій як Настя Рибка) й Олександрі Кириловій (Алекс Леслі). Усі поміщені під арешт.

Про це пише РИА Новости.

Читайте також: У топи Pornhub вийшла Настя Рибка: реакція звабниці кремлівських олігархів

Сьогодні ввечері їх перевезуть в міську в'язницю Паттайї. Наступне засідання суду у цій справі відбудеться 24 квітня,
– повідомив секретар суду.

Провінційний суд міста Паттайя у п'ятницю, 13 квітня, пред'явив звинувачення Олександрі Кириловій (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) і іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу" і обрав для них запобіжний захід у вигляді взяття під варту,

Судове засідання проходило у закритому режимі. На ньому, крім суддів і секретаря, були присутні лише підозрювані, помічник адвоката і перекладач.

Секретар суду додав, що відповідно до тайського законодавства, запобіжний захід для підслідних буде продовжуватися судом кожні 12 днів. А також про те, що звинувачення пред'явлені за статтями 209 – організація злочинної спільноти, 210 – змова в складі більше п'яти осіб для вчинення злочину, і 282 – організація надання послуг сексуального характеру за допомогою третіх осіб.

Судове засідання щодо "старої" справи Леслі, Рибки і інших учасників нелегального "секс-тренінгу", за звинуваченням у нелегальній підприємницької та трудової діяльності, відбудеться, як і було заплановано, 17 квітня, повідомив він.

Нагадаємо, 25 лютого, у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу.

Хто така Настя Рибка? Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення в світових і російських ЗМІ.

Теги: Новини Росії Скандал Секс-скандал Таїланд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Серйозна загроза: Турчинов розповів, яку зброю розмістила Росія на кордоні з Україною
сьогодні, 12:23 Серйозна загроза: Турчинов розповів, яку зброю розмістила Росія на кордоні з Україною
1089
Як виробники смартфонів дурять користувачів випускаючи
сьогодні, 11:08 Як виробники смартфонів дурять користувачів випускаючи "оновлення" для Android
1918
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук