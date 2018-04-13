Настю Рибку посадили за ґрати у Таїланді

У Таїланді пред'явили звинувачення учасникам "секс-тренінгу", зокрема скандальній Анастасії Вашукевич (відомій як Настя Рибка) й Олександрі Кириловій (Алекс Леслі). Усі поміщені під арешт.

Про це пише РИА Новости.

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Сьогодні ввечері їх перевезуть в міську в'язницю Паттайї. Наступне засідання суду у цій справі відбудеться 24 квітня,

– повідомив секретар суду.

Провінційний суд міста Паттайя у п'ятницю, 13 квітня, пред'явив звинувачення Олександрі Кириловій (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) і іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу" і обрав для них запобіжний захід у вигляді взяття під варту,

Судове засідання проходило у закритому режимі. На ньому, крім суддів і секретаря, були присутні лише підозрювані, помічник адвоката і перекладач.

Секретар суду додав, що відповідно до тайського законодавства, запобіжний захід для підслідних буде продовжуватися судом кожні 12 днів. А також про те, що звинувачення пред'явлені за статтями 209 – організація злочинної спільноти, 210 – змова в складі більше п'яти осіб для вчинення злочину, і 282 – організація надання послуг сексуального характеру за допомогою третіх осіб.

Судове засідання щодо "старої" справи Леслі, Рибки і інших учасників нелегального "секс-тренінгу", за звинуваченням у нелегальній підприємницької та трудової діяльності, відбудеться, як і було заплановано, 17 квітня, повідомив він.

Нагадаємо, 25 лютого, у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу.

Хто така Настя Рибка? Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення в світових і російських ЗМІ.