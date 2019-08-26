НАТО і ще 15 країн заявили про невизнання "виборів" в окупованій Росією Абхазії: перелік

Про невизнання проведення "виборів" та їх результатів в окупованій Абхазії заявили вже 15 країн. Серед них країни Європи та Північної Америки, а також Північноатлантичний Альянс.

НАТО підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів, наголосив спецпердставник генсекретаря Альянсу Джеймс Аппатурай.

Важливо: Росіяни проводять "вибори" в окупованій Абхазії: Україна відмовилась їх визнавати

Крім НАТО, про невизнання "виборів" на окупованій Росією території заявили ще 15 держав:

Сполучені Штати Америки;

Канада;

Велика Британія;

Болгарія;

Чехія;

Естонія;

Фінляндія;

Литва;

Латвія;

Ірландія;

Польща;

Румунія;

Швеція;

Норвегія;

Україна.

Коаліція цих країн також закликала російську владу виконати на себе зобов'язання, взяті на себе у 2008 році. Мовиться про виведення військ на доконфліктні території, допуск гуманітарної місії на окуповані території та відкликання визнання "незалежності" Абхазії і Північної Осетії, повідомляє "Грузія online".

Що відомо про російську агресію проти Грузії?Російсько-грузинська війна 2008 року – збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого.



Війна розпочалася довкола збройного протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року. У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії.



Наслідком російської агресії стала окупація частини території Грузії – Абхазії та Цхінвальського регіону.