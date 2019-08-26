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      НАТО і ще 15 країн заявили про невизнання "виборів" в окупованій Росією Абхазії: перелік

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      НАТО, Україна і ще 14 країн не визнають виборів в окупованій Абхазії
      НАТО, Україна і ще 14 країн не визнають виборів в окупованій Абхазії / 2020news.ge

      Про невизнання проведення "виборів" та їх результатів в окупованій Абхазії заявили вже 15 країн. Серед них країни Європи та Північної Америки, а також Північноатлантичний Альянс.

      НАТО підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів, наголосив спецпердставник генсекретаря Альянсу Джеймс Аппатурай.

      Важливо: Росіяни проводять "вибори" в окупованій Абхазії: Україна відмовилась їх визнавати

      Крім НАТО, про невизнання "виборів" на окупованій Росією території заявили ще 15 держав:

      • Сполучені Штати Америки;
      • Канада;
      • Велика Британія;
      • Болгарія;
      • Чехія;
      • Естонія;
      • Фінляндія;
      • Литва;
      • Латвія;
      • Ірландія;
      • Польща;
      • Румунія;
      • Швеція;
      • Норвегія;
      • Україна.

      Коаліція цих країн також закликала російську владу виконати на себе зобов'язання, взяті на себе у 2008 році. Мовиться про виведення військ на доконфліктні території, допуск гуманітарної місії на окуповані території та відкликання визнання "незалежності" Абхазії і Північної Осетії, повідомляє "Грузія online".

      Що відомо про російську агресію проти Грузії?Російсько-грузинська війна 2008 року – збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого.

      Війна розпочалася довкола збройного протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року. У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії.

      Наслідком російської агресії стала окупація частини території Грузії – Абхазії та Цхінвальського регіону.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Абхазія Південна Осетія Новини Грузії Новини США НАТО Норвегія Канада Великобританія Болгарія Чехія Естонія Литва Латвія Ірландія Новини Польщі Румунія Швеція
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