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Наталі Портман стала капітаном NASA у фільмі "Бліда синя точка": перше фото

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Наталі Портман у фільмі "Бліда синя точка"
Наталі Портман у фільмі "Бліда синя точка" / Facebook / @Fox Searchlight Pictures

Голлівудська актриса Наталі Портман знялась у новій майбутній стрічці "Бліда синя точка" ("Pale Blue Dot"), де виконала головну роль жінки-астронавта Лізу Новак. Режисером фільму став Ной Хоулі.

Сюжет фільму розповідає про реальну жінку-астронавта капітана NASA Лізу Новак. Незважаючи на шлюб, жінка заводить роман на стороні зі своїм колегою, капітаном Вільямом Офілейном. Після повернення на Землю після космічної місії життя їй видається казкою, однак згодом вона дізнається, що коханець перебуває в ще одних стосунках з іншою працівницею NASA. Ліза Новак починає божеволіти і намагається усунути конкурентку, що може призвести до трагічних наслідків.

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Головну роль взялась виконувати зірка найрізноманітніших фільмів ("Леон", "Зоряні війни", "Джекі", "V означає Вендетта") Наталі Портман. Що цікаво, спочатку роль Лізи Новак повинна була виконати Різ Уізерспун, але в кінці 2017 вона вийшла з проекту, оскільки була зайнята зйомками другого сезону "Великої маленької брехні".


Наталі Портман у фільмі "Бліда синя точка"

Через запізнілі зйомки проекту дата виходу стрічки наразі невідома, але творці фільму вже показали перше фото Портман в образі астронавтки. Фото з'явилось на Facebook-сторінці студії Fox Searchlight Pictures, які зайнялись виробництвом кінокартини. В стрічці також знімаються такі актори як Джон Хемм, Ден Стівенс і Зазі Бітц.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Наталі Портман
Джерело: 24 Канал
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