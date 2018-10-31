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      Наталі Портман стала зіркою видання у розкішних образах: гламурні фото

      787 Читать новость на русском
      Наталі Портман для Vanity Fair
      Наталі Портман для Vanity Fair / www.vanityfair.com

      Голлівудська кіноактриса Наталі Портман прикрасила обкладинку відомого американського видання Vanity Fair. В грудневому випуску журналу можна знайти не лише відверте інтерв’ю, а й вишукану фотосесію.

      Про це повідомляють на сайті видання.

      Для фотоісторії, автором якої став американський художник і фотограф Ерік Мадіган Хек, зірка одягнула наряди відомих преміальних марок: Oscar de la Renta, Miu Miu, Calvin Klein та інші. Обкладинку глянцю Наталі прикрасила в сяючій звабливій сукні, а на інших знімках постала у яскравих та соковитих платтях.

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      В інтерв’ю Портман зачепила тему секс-скандалу в Голлівуді, про який вже говорять більше року. 37-річна жінка зазначила, що їй було неймовірно боляче усвідомити, що багато її колег-жінок стали жертвами сексуальних домагань.

      Наталі Портман для Vanity Fair
      Наталі Портман для Vanity Fair

      Мені пощастило не мати такого досвіду. І мені було боляче дізнатися, що так багато жінок проходили це прямо поруч зі мною. Ешлі Джадд, Міра Сорвіно, Ума Турман – жінки, якими я завжди захоплювалася і з якими мені пощастило працювати... Вони завжди були неймовірно добрі до мене і завжди підтримували мене. Це приголомшливі приклади для наслідування. Мені було дуже боляче дізнатися, що вони пройшли через це,
      – зізналася актриса.

      Наталі Портман для Vanity Fair
      Наталі Портман для Vanity Fair

      Наталі Портман для Vanity Fair
      Наталі Портман для Vanity Fair

      Наталі Портман для Vanity Fair
      Наталі Портман для Vanity Fair

      Наталі Портман для Vanity Fair
      Наталі Портман для Vanity Fair

      Наталі Портман для Vanity Fair
      Наталі Портман для Vanity Fair

      Наталі Портман для Vanity Fair
      Наталі Портман для Vanity Fair

      Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Мода Наталі Портман
      Джерело: 24 Канал
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