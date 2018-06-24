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Наталі Портман заперечила найпопулярніші міфи про веганство

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Наталі Портман
Наталі Портман / br.sputniknews.com

Голлівудська зірка Наталі Портман ще в 9 років відмовилась від м’яса, а у 2009 році після прочитання однієї книги і зовсім прибрала з раціону продукти тваринного походження. Зірка пояснила, які міфи про веганство слід вважати хибними.

Оскароносна актриса останнім часом активно пропагує веганство та розповідає, чому жителям планети варто відмовитись споживання м’яса і продуктів тваринного походження. На "шлях" веганства її наштовхнула книга Джонатана Сафрана Фоера "Поїдання тварин", яку вона прочитала у 2009 році.

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В інтерв’ю для Pop Sugar зірка вирішила спростувати 5 найпоширеніших міфів, які, на її думку, є безпідставними та неправдивими:

1. Не порівняти раціон людей сьогодні і декілька століть тому, спираючись на те, що люди завжди їли м’ясо: "Раніше люди робили багато інших речей, яких не роблять зараз".

2. Погані стосунки в сім’ї або ж несумісність з людьми, які живуть з вами і не підтримують веганство чи вегетаріанство: "Мій чоловік – не веган. Але це не заважає нам жити разом".

3. Вегани не є ізольованими від суспільства і чудово комунікують з друзями та знайомими: "Я спілкуюся з багатьма людьми, які їдять все і люблять м'ясо. Це не має для мене ніякого значення, адже кожна людина приймає рішення для себе особисто. Веганство не заважає нашій дружбі".

4. Веганство, на думку Портман, не є дорогим задоволенням, оскільки дотримуватись веганської дієти не так вже й затратно: "Паста, рис, бобові. Ви знайдете недорогі продукти, які не суперечать веганству, в будь-якому супермаркеті".

5. За словами зірки, рослини не відчувають болю, тому їх спокійно можна споживати: "Я не думаю, що рослини відчувають біль. Я не чула нічого про це".

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Здорове харчування Наталі Портман
Джерело: 24 Канал
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