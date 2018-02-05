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Наталі Портман здивувала виконанням нецензурного репу в провокативному кліпі: відео

21:31, сьогодні 505 Читать новость на русском
Наталі Портман
Наталі Портман / Скріншот з відео

Оскароносна актриса Наталі Портман не лише з’явилась в непритаманному їй зухвалому амплуа, а ще й прочитала реп з нецензурними висловлюваннями про її життя.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Saturday Night Live.

У відео Портман розповідає про дивні факти зі свого життя. Зірка тримає в руках штучний фалос фіолетового кольору, розповідає про вживання заспокійливого Xanax разом з вином, зізнається, що їсть капсули прального порошку Tide.

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Актриса також згадала, що курила під час пологів і збила акушера з ніг своїм виділенням води. Правда це, чи ні, але відеоролик вийшов направду провокативним та дуже неочікуваним. В кінці відеоролику після вигаданої суперечки з ведучим шоу Наталі прикріпила до його чола стікер з надписом "Time's Up" ("Час вийшов"), – рух, створений 1 січня 2018 року, де 300 зірок Голлівуду зголосилися боротися з сексуальним насильством. Туди й увійшла Наталі Портман.

Схожий провокативний ролик з Наталі Портман в головній ролі з’явився у 2006 році, де володарка Оскару вперше заявила про себе як співачка хіп-хопу. В той час відео набуло неабиякого рейтингу.

Теги: LifeStyle Наталі Портман Кіно Голлівуд Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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