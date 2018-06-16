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Наталі Портман зняла фільм про вегетаріанство

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Наталі Портман
Наталі Портман / GettyImages

Знаменита кіноактриса Наталі Портман виступила продюсером документального фільму про вегетаріанство "Поїдання тварин" і озвучила його. Фільм виходить на екрани 15 червня.

Наталі Портман розповіла, що відмовилася від м'яса в 9 років, а після прочитання книги Сафрана Фоера "Поїдання тварин" відмовилася від яєць і молочних продуктів. Про це пише видання AM New York.

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"Коли я читала книгу, я думала про молочні продукти і яйця: "Це не вбиває тварин, ми просто використовуємо продукти, які вони виробляють". Коли я зрозуміла, наскільки це жорстоко стосовно тварин, а також до навколишнього середовища, так і людей, які живуть поруч з цими фермами, це дійсно змінило моє життя", – наголошує Портман.

Зазначається, що книга так вплинула на кіноактрису, що вона запропонувала автору екранізувати її. Режисером став Крістофер Куїнн.

У фільм розглядаються екологічні та моральні наслідки промислового сільського господарства, показуючи відвідування ферм в Айові, Канзасі та Північній Кароліні.

Трейлер до фільму "Поїдання тварин": дивіться відео:

 

Теги: LifeStyle Кіно Здорове харчування Наталі Портман
Джерело: 24 Канал
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