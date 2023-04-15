На Хмельниччині чоловік жорстоко зарізав військову медикиню

У Хмельницькій області чоловік жорстоко вбив свою сусідку, 41-річну медсестру однієї з військових частин. У неї залишилися дочка та чоловік, який також військовий.

Жорстоке вбивство трапилось у місті Старокостянтинів Хмельницької області. 41-річна жінка, в якої забрав життя, її сусід, раніше служила в зоні АТО бойовою медсестрою.

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Медсестру вбили за кілька днів до повноліття її дочки

Жінка була вдома сама, коли у двері подзвонив старий знайомий. Місцеві жителі повідомляють, що він є сусідом Наталії. Вбивці 48 років, сам він родом зі Старокостянтинова, раніше був судимий.

Підозрюваний на суді не пояснив, навіщо він прийшов, а слідство ще не встановило час, коли це сталося. Вказано, що приблизно з 21:30 до 23:30 у вівторок, 21 березня.

Між ним та Наталією виник словесний конфлікт. Після цього "гість" вийшов на кухню та повернувся з ножем, встромив його в горло жінці й "не виймаючи ніж, зробив поперечний розріз". Наталя померла на місці.

Цей ніж та власні окуляри чоловік залишив у квартирі нещасної. А ось двері акуратно за собою зачинив на ключ і пішов. Ключі викинув неподалік від будинку, слідчі їх потім знайшли.

Бездиханне тіло Наталії наступного дня виявила її мама, яка й викликала поліцію. У загиблої залишилася дочка Настя, якій через 9 днів виповнилося 18 років.

Наталя багато часу приділяла єдиній дочці. Вони разом їздили відпочивати, проводили вільний час та гуляли на природі. Тепер вона залишилась сама. Знайомі кажуть, що тепер бабуся та дідусь піклуються про неї й не залишають поза увагою. Її вітчим, другий чоловік Наталії, військовий.

Ті, хто знав Ірину, кажуть, що вона нікому й ніколи не заподіяла зла. Вона приблизно 7 років служила в зоні АТО, була бойовою медикинею, а потім повернулася додому й працювала у військовій частині.

Вбивця сам визнав свою провину

Поліція затримала вбивцю вже наступного дня після злочину. Він визнав свою провину і зараз перебуває під арештом.

Проти нього відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.