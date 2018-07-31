Наталія Могилевська похвалилася спортивною фігурою: фото

Українська співачка Наталія Могилевська показала результат наполегливих тренувань у спортзалі.

Так, 42-річна Могилевська виклала знімок в Instagram, на якому позує у спортивній формі, яка підкреслила її чудову фігуру.

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"Добрий ранок! І я знову в Києві. Прокачую силу волі!" – написала артистка.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 31 Лип 2018 р. о 12:33 PDT

Наталія тільки повернулась з відпочинку, і навіть там вона не пропускала тренування.