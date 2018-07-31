Наталія Могилевська похвалилася спортивною фігурою: фото
Українська співачка Наталія Могилевська показала результат наполегливих тренувань у спортзалі.
Так, 42-річна Могилевська виклала знімок в Instagram, на якому позує у спортивній формі, яка підкреслила її чудову фігуру.
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"Добрий ранок! І я знову в Києві. Прокачую силу волі!" – написала артистка.
Наталія тільки повернулась з відпочинку, і навіть там вона не пропускала тренування.
Джерело: 24 Канал
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