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Наталія Могилевська похвалилася спортивною фігурою: фото

2392 Читать новость на русском
Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / Фото з Іnstagram

Українська співачка Наталія Могилевська показала результат наполегливих тренувань у спортзалі.

Так, 42-річна Могилевська виклала знімок в Instagram, на якому позує у спортивній формі, яка підкреслила її чудову фігуру.

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"Добрий ранок! І я знову в Києві. Прокачую силу волі!" – написала артистка.

Наталія тільки повернулась з відпочинку, і навіть там вона не пропускала тренування.

 

Теги: Новини України LifeStyle Наталія Могилевська
Джерело: 24 Канал
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