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Наталія Могилевська показала стрункі ноги у звабливому відео

1054 Читать новость на русском
Наталя Могилевська
Наталя Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Українська артистка Наталія Могилевська вже близько року хизується результатами спортивних тренувань та здорового способу життя. Цього разу виконавиця вкотре показала своє струнке тіло.

Відповідне звабливе відео з’явилось на Instagram-сторінці виконавиці.

"Новий сезон – нове натхнення", – прокоментувала відеоролик Наталія. Для фотосесії в об’єктиві українського фотографа Олександра Порубаймих Могилевська одягнула ніжну міні-сукню з атласу та босоніжки.

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Українська співачка, яка минулого року схудла на 25 кілограмів, отримала безліч схвальних відгуків та вподобань в мережі.

 

Зірка також опублікувала фото, на якому в атласному халаті обіймає фотографа Олександра. Співачка подарувала йому власну книгу "Худнемо разом" та зазначила, що "знімає щось новеньке".

 

Варто додати, що співачка суттєво змінила імідж, пофарбувавши своє волосся зі світло-русого у каштановий колір. Новий образ, на думку шанувальників, дуже пасує Могилевській.

 

 

 

Теги: LifeStyle Музика Наталія Могилевська Еротика
Джерело: 24 Канал
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