Наталія Могилевська показала стрункі ноги у звабливому відео
Українська артистка Наталія Могилевська вже близько року хизується результатами спортивних тренувань та здорового способу життя. Цього разу виконавиця вкотре показала своє струнке тіло.
Відповідне звабливе відео з’явилось на Instagram-сторінці виконавиці.
"Новий сезон – нове натхнення", – прокоментувала відеоролик Наталія. Для фотосесії в об’єктиві українського фотографа Олександра Порубаймих Могилевська одягнула ніжну міні-сукню з атласу та босоніжки.
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Українська співачка, яка минулого року схудла на 25 кілограмів, отримала безліч схвальних відгуків та вподобань в мережі.
Зірка також опублікувала фото, на якому в атласному халаті обіймає фотографа Олександра. Співачка подарувала йому власну книгу "Худнемо разом" та зазначила, що "знімає щось новеньке".
Варто додати, що співачка суттєво змінила імідж, пофарбувавши своє волосся зі світло-русого у каштановий колір. Новий образ, на думку шанувальників, дуже пасує Могилевській.