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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Наталія Могилевська розкрила секрети харчування, які допомогли їй схуднути

17:28, сьогодні 3212 Читать новость на русском
Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / Фото з Instagram

Українська співачка Наталія Могилевська заради участі у проекті "Танці з зірками 2017" схудла на 25 кілограмів. В своєму Instagram співачка часто ділиться своїми секретами схуднення та порадами щодо підтримання фізичної форми.

2017 рік став роком кардинальних змін для Наталі Могилевської: співачка стала тренером шоу "Голос. Діти", перемогла в проекті "Танці з зірками", кардинально змінила свій образ і схудла аж на 25 кілограмів. Секретами свого схуднення зірка періодично ділиться в Instagram.

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Співачка стверджує, що невід'ємною частиною процесу схуднення – є фізичні навантаження. За її словами, варто починати із 15-30 хвилин занять з ранку, поступово час можна збільшували. Але головне, щоб це приносило вам задоволення! Тож обирайте будь-який вид спорту і наполегливо тренуйтесь.

Наталія Могилевська харчується 4-5 разів на день. Для того щоб не пропускати прийом їжі, вона носить із собою сумку-холодильник.

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Приблизний раціон Наталії Могилевської:
- 9:00 сніданок: каша з фруктами, ягодами, йогуртом і медом, або каша з овочами, або локшина з овочами;
- 11:30 другий сніданок: фрукти, ягоди або знову каша;
- 14:00 обід: суп, птиця, м'ясо або гриби. Без хліба та фруктів;
- 16:30 підвечірок: сир і овочі або риба і овочі, горіхи і чай або, якщо хочеться солодкого, будь-які чорні ягоди;
- 19:30 вечеря: риба або сир з овочами (тепле рагу або овочі на пару).

Могилевська радить їсти порційно, але одна порція не повинна перевищувати 300 грам. Повністю виключіть з раціону будь-які солодкі та газовані напої. Шоколад можна, але лише вранці. До того ж, раз в тиждень можна посмакувати тістечком.

Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle Дієти Наталія Могилевська
Джерело: 24 Канал
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