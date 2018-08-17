Наталія Могилевська засвітила стрункі ноги в блискучій сукні: фото
Співачка Наталія Могилевська продовжує приголомшувати своєю стрункою фігурою. Зірка показала фото, на якому вона позує в блискучій сукні з оголеними ногами.
У 43 роки Наталія Могилевська може похизуватись ідеальними формами. Та це результати копіткої роботи. Артистка раніше зазначала, що стежить за своїм раціоном та активно займається спортом.
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Окрім цього, Наталія Могилевська повернулась на сцену після творчої паузи, чим неабияк потішила своїх прихильників. В одному з дописів зірка зізналась, що хотіла б виконувати свою роботу без зайвої метушні, проте цього добитись непросто.
"Немає нічого прекраснішого за сонячний ранок, коли для щастя нічого особливого не потрібно. Прохолодний душ, йога на смішному кольоровому килимку – життя просте. Я весь час мрію навчитися просто і спокійно виконувати свою роботу артиста. Не метушитися, не гнатися, не нервувати, не вимагати, не напружувати. Щоразу на початку сезону я обіцяю собі це, і кожен раз розумію, що потрапила під вплив правил цієї гри", – розповіла про свій насичений графік Наталія Могилевська.
Та варто зазначити, що співачка з легкістю долає всі труднощі. Вже в Одесі зірка радісно посміхалась перед камерою, оголивши струнку ногу в блискучій сукні. Виглядала Наталія Могилевська по-справжньому щасливою, насолоджуючись трудовими буднями у сонячному місті.
Гарний настрій перед концертом, – лаконічно написала вона.
Це не єдине фото, на якому співачка похизувалась струнким тілом. У блозі Наталії Могилевської є кілька пікантних знімків, які вона нещодавно опублікувала.