Наталії Могилевській – 43: Топ-5 маловідомих фактів про співачку

Сьогодні, 2 серпня, талановитій та незрівнянній Наталії Могилевській виповнюється 43 роки. Успішна співачка, продюсер, телеведуча та акторка – про таку кар'єру мріють мільйони людей. У знаковий день LifeStyle 24 вирішив нагадати маловідомі факти з життя яскравої артистки.

Талановита, успішна та завжди молода – такою звикли бачити прихильники Наталію Могилевську. Та шлях до її популярності не завжди був легкий, однак артистка вдало долала всі труднощі і перешкоди, завойовуючи дедалі більше відзнак.

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У день народження Наталі Могилевської LifeStyle 24 вирішив пригадати 5 фактів з біографії співачки, які захоплюють.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 1 Сер 2018 р. о 10:00 PDT

Освіта

Одна з найавторитетніших жінок в українському шоу-бізнесі Наталія Могилевська закінчила Київське естрадно-циркове училище, після чого розпочала свою акторську кар'єру. Згодом зірка працювала у Театрі естради та єврейському театрі "Штерн". Однак студентські роки Наталії Могилевської на цьому не закінчились. Після початку сольної кар'єри артистка поступила до Київського інституту культури.

Сценічне ім'я

Мало хто знає, що справжнє прізвище співачки – Могила. Однак воно було не милозвучним, тому артистка взяла псевдонім Могилевська.

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Виховання

Наталія Могилевська відзначається наполегливістю та трудолюбством. Ймовірно, це наслідки виховання батька – Олексія Могили, який помер, коли співачка була ще дитиною. В одному з інтерв'ю зірка згадувала, що батько її навчив досягати бажаного результату. Чоловік сказав, що не любить аутсайдерів, відтак Наталія Могилевська навіть дорогою ціною добивається успіху.

Я вибрала філософію жінки-директора: цілеспрямованість, активність, ніколи не скаржитись, не скиглити, не зізнаватися в слабкості, домагатися поставленої мети, йти вперед, хочеш зробити добре – зроби сам,

– розповіла Наталія Могилевська.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 28 Вер 2017 р. о 4:39 PDT

Після смерті батька виховувала доньку мати співачки – Ніна. Зростала артистка зі своєю сестрою Оксаною, яка на 10 років старша за неї.

Початок кар'єри

Перші пісні Наталі Могилевської "Девчонка с волосами цвета лилий", "Пролісок" і "Єрусалим" мали неабияку популярність. Після перемоги на творчому конкурсі "Славянский базар" у 1995 році співачка вирішила підкорити велику сцену. В цьому їй допоміг продюсер Олександр Ягольник. зірка записала свої пісні, які ввійшли до першого альбому "Ла-ла-ла". Диск став платиновим, а його хіти принесли славу Могилевській.

Та випуск першої платівки не обійшовся без інциденту. Перший запис студійного альбому викрали злодії під час пограбування авто. Тому "Ла-ла-ла" підкорив українців вже влітку 1997 року.

Дивіться один з перших кліпів Наталії Могилевської на пісню "Ла-ла-ла" (відео):

Відзнаки

З перших років сольної кар'єри Наталія Могилевська завоювала звання кращої співачки. Згодом у 2001 році співачка отримала державну відзнаку та стала Заслуженою артисткою України, а в 2004-му – Народною артисткою. Та це не всі відзнаки Наталії Могилевської. Талановита і цілеспрямована зірка підкорювала чимало конкурсів, зокрема, "Славянский базар", "Червона рута", "Море друзів". Окрім цього, вона отримала нагороди на врученнях премій "YUNA" та "Золота Жар-птиця".

Сильна духом та успішна, граційна і жіночна – Наталія Могилевська підкорила серця мільйонів українців. Зірка приголомшує своєю ідеальною фігурою, сильним вокалом та вмінням вдало поєднувати творчі захоплення – танці, продюсерування та спів. Пісні із 8 студійних альбомів Наталії Могилевської знають напам'ять чимало її прихильників, а нові треки вражають із перших секунд прослуховування.