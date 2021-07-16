У Дніпрі жорстоко побили відому активістку Ешонкулову: у поліції кажуть про замах на вбивство

Відому активістку Дніпра Наталію Ешонкулову жорстоко побили двоє чоловіків. У жінки струс мозку, вибиті зуби і чисельні ссадни на обличчі.

Напад Наталія Ешонкулова пов'язує зі своєю громадською діяльністю. Одразу після побиття жінка уся в крові змогла вийти у прямий ефір на своїй сторінці у фейсбуці і розповіла подробиці.

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Причетні бойовики кримінального авторитета

Як повідомила Ешонкулова у відео, діяли справжні відморозки – удар за ударом, жінка впала на землю. Від смерті активістку врятувала сусідка, яка стала випадковим свідком нападу.

За словами постраждалої, напад було сплановано. Жінку хотіли "прибрати" за її громадську діяльність. У прямому ефірі вона назвала імена причетних до побиття – це авторитет Олександр Петровський, відомий за кличкою "Нарик", та його "права рука" Сергій Олійник – "Умка".

, що РНБО наклала санкції на найвпливовіших "злодіїв в законі", зокрема і на дніпровського "Умку". Печерський районний суд Києва відправив його в СІЗО на 2 місяці. Втім, згодом його все ж відпустили під нічний домашній арешт

У розпачі жінка також назвала імена Еміля Арутюняна, а також Віталія Мархасіна. Вона сказала, що саме їх звинувачує у своїй смерті, якщо побиття призведе до таких наслідків.

Допоможіть мені, будь ласка! Це все боротьба з бандитами! Ось до чого вона мене довела! У мене побиті зуби, струс мозку. Якби не сусідка, мене б убили,

– розповіла Наталя.

Що відомо про Наталю Ешонкулову? Це активістка з Дніпра. На своїй сторінці у фейсбуці у майже 6 тисяч підписників розповідає про бандитські "схеми" і діяльність криміналітету міста. У її профілі написано, що очолює організацію "Укри".

Що про напад кажуть у поліції

Наступного дня після побиття поліція відкрила кримінальне провадження. Там розповіли: на жінку напали двоє невідомих чоловіків. Вони побили активістку у під'їзді і втекли.

Через факт побиття поліція відкрила кримінальне провадження за:

частиною 2 статті 15 – замах на злочин;

частиною 1 статті 115 – замах на умисне вбивство.

Поліція розглядає всі версії злочину, одна з яких є громадська діяльність Ешонкулової. Хто саме вчинив напад правоохоронці поки не знають – наразі тривають оперативні заходи для встановлення їхніх осіб.