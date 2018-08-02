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Наталья Поклонская так и не поняла, что главное отличие России от Украины – это монополия

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская / Алабанза

Наталье Поклонской предложили сложить депутатский мандат. За то, что не поддержала пенсионную реформу. Ту самую, которую затем не поддержал сам Путин.

Все-таки Наталья Поклонская – дитя украинской системы. Той самой, в которой вертикали невысоки, касты условны, а сословность имеет лифты. Это в украинском парламенте члены фракции имеют запас гибкости – и право на собственное мнение. А в Думе им отведена роль деревянных солдат. Бык может вести себя как Юпитер, но это лишь оскорбительнее для Юпитера.

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Наталья Поклонская так и не поняла, что главное отличие России от Украины – это монополия.

Российскую политическую систему среди прочего рождала монополия на деньги. Главный источник дохода – углеводороды. Все остальное – лишь полипы на трубе. В те времена, когда нефть стоила мало, Россия отличалась многоголосицей. Как только государство сосредоточило подорожавший ресурс в своих руках – страна начала ходить строем.

Монополия на деньги дала метастазы. В политику и экономику, в принятие решений и определение будущего. Государство стало единственным источником распределения благ – и потребовало ответной лояльности. От бюджетников, которым увеличили зарплаты и пенсии. От бизнеса, кормившегося с покупательной способности. От чиновников, которые получили коррупционные кормушки разной величины.

Возможно, Наталья Поклонская просто не успела этого понять. В конце концов, всю свою жизнь она провела в стране, которая жила по иным правилам.

В отличие от России, в Украине никогда не было монополии на деньги. Здесь не было единого смыслообразующего сырья – каждый из имевшихся ресурсов был недостаточен, чтобы прокормить всех и вся. В результате, вокруг каждого сформировалась своя финансово-промышленная группа. Которая для защиты подконтрольного ресурса создавала все то, чем гордилась страна.

Политические партии, разноплановые СМИ – все это возникло благодаря конкуренции украинских вертикалей. Которых, в отличие от России, было несколько. Вдобавок, почти всегда они были сильнее украинского государства – и оно не имело возможности включить режим тотального контроля. Даже во времена Виктора Януковича. Который и сам очень скоро смекнул, что к чему, и стал создавать собственную олигархическую вертикаль.

В результате, в Украине рождалась конкуренция. Разные центры влияния боролись за парламент. Создавали медиа. Вели позиционные войны друг с другом. Когда улица смела Януковича – эти же ФПГ не позволили стране рухнуть в небытие. Просто потому, что в их меркантильных интересах было сохранение страны.

Если бы Наталья Поклонская была украинским депутатом – ее поведение не вызвало бы больших претензий у партийного руководства. Потому что "тут так заведено". Украинская многоголосица пусть и рождалась "из сора, не ведая стыда", но за десятилетия стала органичной деталью политической жизни страны. Но бывшая украинская прокурорша, видимо, за четыре года так и не поняла, в какой системе ей отныне придется стареть.

Автор: Павел Казарин. Источник: Крым.Реалии

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Автор: Павло Казарін, Блог Медіа
Теги: Україна – Росія Новини політики Публікації Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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