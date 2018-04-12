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National Geographic опублікував чарівне фото, як ніч і день стикаються в один момент

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Фото Стівена Уілкса
Фото Стівена Уілкса / Instagram / @natgeo

Імените видання National Geographic у своєму Instagram показав заворожуючі фотографії, як на невеличкому острові Басс-Рок в Шотландії, Великобританія, "зустрічаються" ніч і день зранку та ввечері. Автором знімку став Стівен Уілкс.

Сам фотограф у підписі до фото в Instagram розповів, що минулого літа мав на меті зняти лише міграцію птахів.

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"На острові ми побачили незвичайні розваги, оскільки північні олуші – дуже територіальні птахи. Ми були у захваті від того, як вони агресивно поводяться, і це нагадало нам реслінг", – зізнався Стівен.


Фото Стівена Уілкса

Цю фотографію можна побачити на виставці National Geographic Museum під назвою "В полі зі Стівеном Уілксом: Від дня до ночі".

Схожі фото, де ніч стикається з днем в один час, Стівен опублікував також 30 березня.

Теги: LifeStyle Великобританія Подорожі
Джерело: 24 Канал
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