National Geographic опублікував чарівне фото, як ніч і день стикаються в один момент

Імените видання National Geographic у своєму Instagram показав заворожуючі фотографії, як на невеличкому острові Басс-Рок в Шотландії, Великобританія, "зустрічаються" ніч і день зранку та ввечері. Автором знімку став Стівен Уілкс.

Сам фотограф у підписі до фото в Instagram розповів, що минулого літа мав на меті зняти лише міграцію птахів.

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"На острові ми побачили незвичайні розваги, оскільки північні олуші – дуже територіальні птахи. Ми були у захваті від того, як вони агресивно поводяться, і це нагадало нам реслінг", – зізнався Стівен.



Фото Стівена Уілкса

Цю фотографію можна побачити на виставці National Geographic Museum під назвою "В полі зі Стівеном Уілксом: Від дня до ночі".

Схожі фото, де ніч стикається з днем в один час, Стівен опублікував також 30 березня.