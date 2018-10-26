НАТО буде стежити за реакцією Росії: експерти про найбільші військові маневри в історії Альянсу

25 жовтня НАТО розпочало у Норвегії свої найбільші з часів холодної війни навчання Trident Juncture. У них беруть участь близько 50 тисяч військовослужбовців і допоміжного персоналу із 31 країни Альянсу, 250 літаків, 65 військових кораблів і до 10 тисяч військових машин. У цьому регіоні вперше з 1987 року буде працювати американська авіаційна ударна група і, що важливо, авіаносець "Гаррі Трумен".

Про це у статті для The Washington Post це пише старший науковий співробітник Школи міжнародних та громадських досліджень імені Стівена Гріна у Флоридському міжнародному університеті Ральф Клем.

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Посилення ролі Норвегії в НАТО

Автор публікації розповідає, що перші Trident Juncture пройшли в Іспанії та Португалії у 2015-му, але цього року геополітичний фокус різко змістився. Військові навчання перемістилися в скандинавський регіон, зокрема, в Норвегію і в регіон Північної Атлантики та Баренцового моря.

Місце проведення маневрів покликане показати, що НАТО може і захищатиме свій північний фланг, навпроти якого Москва зосередила свої сили на північному заході Росії,

– зауважує Клем.

Хоча Норвегія входить у НАТО, довгий час країна виступала проти розміщення на її території іноземних військ. Але з 2017 року в Норвегії дислокується американська морська піхота, крім того, країна закупила останнє покоління винищувачів F-35.

"Проведення цих навчань сигналізує про серйозні наміри Норвегії щодо посилення її ролі в НАТО. В результаті ця країна значно змінює співвідношення військових сил в регіоні, стратегічно важливому як для Альянсу, так і для Росії", – пояснює науковець.

Попередження для Росії

На думку заступника директора аналітичного фонду German Marshall Fund of the United States Дерека Холета, будь-яка армія повинна проводити навчання.

Подібні маневри допомагають, зокрема, виявляти слабкі місця в плануванні або логістиці. Крім того, НАТО буде уважно стежити за реакцією Росії,

– розповів експерт в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung.

За словами Холета, всіх членів Альянсу турбує поведінка Росії, і чим ближче її війська просуваються до кордонів країн-членів НАТО, тим більше наростає занепокоєння. США, як і Європа, були шоковані вторгненням росіян в Україну і незаконною анексією Криму у 2014 році. Відтоді на Заході почали по-іншому прораховувати ризики. Крім того, НАТО посилило потенціал залякування на своїх східних кордонах. Лідерам Північноатлантичного альянсу відомо, що росіяни цілеспрямовано поширюють фейкову інформацію, сіють розбрат між союзниками або можуть спробувати скористатися внутрішньополітичною кризою як приводом для введення військ.

Тому, продовжує аналітик, однією з функцій нинішніх навчань є "сигнал на адресу Москви та інших країн про те, що НАТО може захистити себе і відреагує на напад на одного з членів Альянсу".

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До слова, українські військові також візьмуть участь у масштабних стратегічно-військових навчаннях Trident Juncture 2018.

Що таке НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.

У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володимир Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітно-ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США.