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НАТО має більше сфокусуватися на результаті, а не на грошових внесках держав-членів, – експерт

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НАТО має більше сфокусуватися на результаті і менше на грошових внесках своїх держав-членів
НАТО має більше сфокусуватися на результаті і менше на грошових внесках своїх держав-членів / Nato

Заступник директора Європейських програм Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Джеффрі Ратко розкритикував "нав'язливу ідею" глави Білого дому Дональда Трампа про те, що країни-члени НАТО повинні виділяти 2% свого ВВП на військові витрати.

В інтерв'ю Le Temps аналітик пояснив, на чому справді повинні сфокусуватися члени Альянсу.

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НАТО має більше сфокусуватися на результаті і менше на грошових внесках держав-членів. Країни з меншими витратами на оборону часом роблять ефективніший і вагоміший внесок, ніж ті, хто витрачає більше. Військові витрати Данії не перевищують 1,2% її ВВП, проте внесок цієї країни в безпеку Афганістану виявився одним із найбільш вагомих у НАТО,
– зауважив експерт.

Разом із тим, якщо США планують продовжувати тиснути на союзників із НАТО в питанні оборонних асигнувань, то вони повинні оцінити результати кожного з них, аби виявити "халявників", тобто тих, хто користується "парасолькою безпеки", не прагнучи зробити свій вклад, порадив Ратко.

"Португалія, Бельгія і навіть Словенія витрачають 75% своїх військових витрат на персонал. Це неправильно. Мета, поставлена ​​НАТО – виділяти як мінімум 20% на обладнання. В цьому аспекті стан справ такий: Румунія направляє третину свого військового бюджету на обладнання, в той час як Португалія, Бельгія і Словенія – відповідно 10, 5 і 4%", – додав він.

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Нагадаємо, що напередодні саміту НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Брюсселі, Трамп заявив, що його держава не повинна виконувати роль "свині-скарбнички" для своїх союзників з Альянсу.

Теги: НАТО Новини політики Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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