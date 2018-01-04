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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

НАТО отримав офіційний гімн

18:36, сьогодні 301 Читать новость на русском
НАТО отримав офіційний гімн
НАТО отримав офіційний гімн / Getty images

Північноатлантичний альянс вперше у своїй історії затвердив офіційний гімн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

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Впродовж останніх майже 30 років, починаючи із 1989 року на багатьох подіях НАТО звучала композиція авторства Андре Рейхлінга – диригента Люксембурзького військового оркестру.

Ця композиція була де-факто гімном НАТО, але офіційного статусу не мала.

3 січня гімн НАТО був затверджений офіційно Північноатлантичною радою.

Він не має слів і написаний для 20 музичних інструментів: пікколо, флейта, гобой, три кларнети, три саксофони, два корнети, дві труби, ріг, баритонний ріг, три тромбони, туба, і барабан.

На сайті для зручності оприлюднили ноти гімну НАТО.

НАТО гімн

Ноти офіційного гімну НАТО

Теги: НАТО Музика
Джерело: 24 Канал
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