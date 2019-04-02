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      НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі через агресію РФ

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      НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі
      НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі / dumskaya.net

      НАТО планує наростити свою військову присутність в Чорному морі через відкриту агресію, яку Росія проявляє в регіоні. Зокрема, в Альянсі можуть прийняти рішення про посилення навчань української та грузинської берегової охорони і військово-морських сил.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що таке рішення може бути прийняте вже 3-4 квітня на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.

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      "НАТО стурбоване агресивною поведінкою Росії, у тому числі її триваючими діями проти України, а також захопленням українських моряків і кораблів біля Азовського моря. НАТО вже нарощує свою присутність в Чорному морі. І ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами в регіоні", – наголосив він.

      Столтенберг зауважив, що судна НАТО будуть і надалі заходити в порти Чорного моря.

      Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море?До морського порту Одеси вже прибули два фрегати НАТО. Першим у порту Одеси з’явилося канадське судно "Торонто", а тоді іспанський фрегат "Санта-Марія". Командири цих суден мають провести в Одесі зустрічі з командуванням ВМС ЗСУ і представниками місцевої влади. Окрім того, представники НАТО проведуть спільні навчання з військовими ВМС.

      У 2019 році майже щомісяця постійні угруповання кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.

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      Теги: Генсек НАТО НАТО Єнс Столтенберг Чорне море Новини Росії Україна – Росія Водний транспорт Новини України Новини політики
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