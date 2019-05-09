НАТО розробили програму, яка може визначити та контролювати смертельний вірус Ебола

Смертоносні віруси становлять серйозну загрозу як цивільним особам, які живуть у місцях із затяжними кризами, так і військовим у миротворчих операціях. Авторитетні міжнародні організації активно вивчають походження вірусів, шукають шляхи для попередження спалахів і поширення епідемій важких захворювань. Так, у НАТО запропонували розробку від смертельних вірусів.

Загибель українця від смертельного вірусу

Наприкінці квітня український медіапростір сколихнула сумна звістка про загибель в Уганді українського миротворця. Полковник Генерального штабу ЗСУ помер в результаті важкої форми малярії.

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Вперше в історії миротворчих операцій смерть офіцера настала внаслідок паразитарного захворювання. Пандемія грипу, вірус Ебола, лихоманка Денге, вірус Зіка – людство сповна відчуло на собі їх руйнівний вплив.

Вірус Ебола сколихнув світ

2014 року світ сколихнула тривожна новина – країнами Західної Африки стрімко ширився вірус Ебола. Вже за кілька місяців спалахи хвороби були зафіксовані у США, Іспанії, Великій Британії, Італії. Пандемія стала найлютішою за всю історію цієї хвороби, як за кількістю випадків захворювання, так і за кількістю смертей.

Епідемію оголосили катастрофою міжнародного рівня. Тоді через невтомну роботу, волонтерів, лікарів та військових вона не стала тотальною для людства. Проте продемонструвала – попри високий рівень розвитку, сучасній медицині не вистачає ресурсів для боротьби з новими вірусами.

Вірус Ебола – що це? Смертоносна інфекція, проти якої не існує засобів профілактики, один із найбільш небезпечних вірусів у сучасності. Вірус Ебола вражає центральну нервову систему, спричиняє судоми, кровотечу та супроводжується розладами шлунку, нудотою, високою температурою

Про цю хворобу активно заговорили у 2014 році. Вірус спочатку спалахнув і став швидко ширитися країнами Західної Африки, а після того, як поширився на північноамериканський та європейський континент, міжнародна спільнота забила на сполох. За два роки лихоманка забрала життя 11 тисяч людей. І ще більше як 28 тисяч були інфіковані.

Вірус Ебола називають чумою 21 століття

Три роки тому Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що рівень спалахів лихоманки залишається контрольованим. Втім, вірус повернувся. Новий спалах хвороби зафіксували у березні 2019 року у демократичній республіці Конго. За два місяці вона забрала вже більше ніж 7,5 сотень життів і це ще не межа. Інфіковано понад тисячу осіб, третина з уражених – діти.

На півдні Франції у Марселі, за менш ніж тисячу кілометрів від африканського узбережжя, у центрі епідеміології та громадського здоров'я Збройних сил працюють сотні фахівців НАТО.

НАТО розробили програму для боротьби з вірусом Ебола

Активні заходи для подолання небезпечних вірусів розробили в НАТО. І це не лише надання груп військових медиків, пересувних шпиталей та лабораторій, а й надсучасне програмне забезпечення.



Вірус Ебола уражає нервову систему

Так, унікальна програма, розроблена в НАТО, називається "Астер". Вона – один із ключових елементів системи НАТО з медичного контролю. Альянс використовує її для моніторингу стану здоров'я військових НАТО, зокрема під час миротворчих операцій. Програма дозволяє прогнозувати нові спалахи захворювання, приборкати та контролювати хвороби, такі як Ебола, і можливо навіть ліквідовувати їх.

До прикладу, 2012 року у Джибуті за допомогою програми вдалося визначити спалах інфекції, яку солдати підхопили з харчів.

Як працює система "Астер"

Система "Астеру" надсилає сигнал з регіону, де спалахнув вірус, виявляє джерело та визначає хворобу. Дані завантажують лікарі в різних куточках світу за допомогою відповідної програми для смартфона. Таким чином система дозволяє спостерігати за здоров'ям військ країн Альянсу в режимі реального часу.

Система відображення даних програми "Астер" дозволяє користувачеві деталізувати індивідуальні випадки, симптоми і швидко виявляти закономірності, які можуть призвести до епідемії. Цей метод називається "синдромним спостереженням". Тобто використовуючи інформацію про симптоми хвороби, можна передбачити, чого чекати надалі.



Військові НАТО допомагають у лікуванні різних хвороб

НАТО успішно випробував "Астер" в різних гарячих точках планети. Вперше до неї звернулися у 2004 році. Тоді вдалося ідентифікувати смертельний спалах лихоманки Денге у Франції. Ця розробка НАТО діє швидше, ніж будь-яка інша система спостереження і сповіщення та вже врятувала сотні військових у Альянсі.

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Щороку зростає ймовірність виникнення нових смертоносних вірусів, здатних знищити мільйони людей. Населення планети зростає, люди багато подорожують, тому швидко з’являються нові штами вірусів та бактерій.

У 1918 році пандемія грипу так званої "іспанки" знищила 50 мільйонів осіб по всьому світу. За подібною ситуацією сьогодні новий штам грипу зможе вбити 30 мільйонів людей за півроку. Ба більше, технології вже дозволяють розробити вбивчий патоген в лабораторії. Тому наступна епідемія може зародитися на екрані комп’ютера, який терористи використають для створення симптомів дотичної версії вірусу кору.