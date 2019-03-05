НАТО розширить військову присутність США в Чорному морі незважаючи на бажання Росії

Росія виступає проти кораблів США. Однак, в НАТО заявили про розширення військової присутності США в Чорному морі.

Головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапарротті заявив, що Росія виступає проти кораблів США, але розширенню військової присутності бути, повідомляє USnews.

Читайте також: Загрозу з боку Росії в Чорному морі відчувають п'ять країн Європи, – Міноборони

За словами Скапарротті, НАТО вважає, що необхідність такого розширення точно є.

Ми розширили (масштаби своєї присутності в Чорному морі, – ред. 24 канал), як і наші союзники. У НАТО прямо зараз є флот у Чорному морі,

– додав Скапарротті.

До слова, плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, що входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО, 19 лютого, увійшли в акваторію Чорного моря. Крім того, американський есмінець USS Donald Cook перебував у порту Одеси від 25 до 27 лютого. Судно вже встигло взяти участь у навчаннях військово-морських сил Туреччини, і схожі проведе з кораблями ВМС України.

Як РФ проявляє агресію в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.