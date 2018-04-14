НАТО збирає екстрене засідання щодо ударів по Сирії

У суботу, 14 квітня, НАТО збереться на екстрене засідання щодо нанесення США, Великобританією і Францією ракетних ударів по лабораторіях хімічної зброї в Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

"Північноатлантична рада проведе зустріч на рівні послів НАТО сьогодні у другій половині дня у штаб-квартирі в Брюсселі. Мета зустрічі – почути інформацію зі сторони США, Франції і Великобританії про останні події в Сирії", – повідомили у штаб-квартирі НАТО.

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Зазначимо, як очікується, зустріч 29 послів у НАТО стартує приблизно о 15:00 за Києвом.

До слова, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ударів по Сирії.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.