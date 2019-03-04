НАТО здатне впоратись із будь-якою проблемою, – посол США про Росію та кораблі в Україні

Європейський Союз та США об'єднують зусилля у підтримці України в опорі до російської агресії – ракетний есмінець США в порту Одеси це підтверджує. Окрім того, Росія повинна відповідати за свої дії та негайно звільнити захоплених у Чорному морі наприкінці листопада 2018 року українських моряків.

Посол Сполучених Штатів Америки в Європейському союзі Ґордон Сондланд наголосив, що Україна може бути впевненою у підтримці з боку НАТО, пише "Радіо Свобода".

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Так, після візиту до Одеси наприкінці лютого американський дипломат наголосив – розкручування теми про погіршення взаємин США з Євросоюзом абсолютно не відповідає дійсності. Особливо – якщо йдеться про Україну. Американський дипломат відвідав українське місто ще 25 лютого.

Коли йдеться про дійсно важливі речі, такі, як підтримка народу України, ми стоїмо пліч-о-пліч, і делегація високого рівня, яка прибула зі мною, є лише ще одним підтвердженням цього,

– наголосив посол.

24 канал писав, що американський есмінець USS Donald Cook перебував у порту Одеси від 25 до 27 лютого. Судно вже встигло взяти участь у навчаннях військово-морських сил Туреччини, і схожі проведе з кораблями ВМС України.

Заходи американських суден у Чорне море Сондланд назвав свідченням свободи мореплавства. США можуть входити в міжнародні води "коли і де забажають", не переймаючись при тому перешкодами.

При цьому посол наголосив, що союз НАТО не боїться розгнівати Росію. Альянс цілком здатен "впоратися з будь-якою проблемою", яка може виникнути.

Що відомо про американський есмінець USS Donald Cook?Корабель попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли для проведення операцій по забезпеченню безпеки і зміцненню регіональної стабільності спільно з союзниками по НАТО і партнерами в регіоні. Donald Cook є ескадреним міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди.

Зі свого боку, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер назвав есмінець США символом солідарності з Україною та підтримки її суверенітету. Окрім того, візит цього корабля у одеський порт відображає підтримку принципів вільного судноплавства у Чорному морі.

Також Сондланд закликав Росію негайно звільнити українських моряків, захоплених наприкінці листопада.

Це очевидне порушення міжнародного права, і ми цілком відверто про це говоримо. Моряків мають повернути негайно. Не існує абсолютно ніякого виправдання тому, щоб їх далі тримали за ґратами,

– сказав він.

Дипломат попередив Росію про додаткові санкції через такі дії з Кремля – спільні із ЄС.

"Така поведінка росіян, як у цьому випадку, обійдеться дуже-дуже-дуже дорого", – додав Сондланд.

Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії навмисне протаранив буксир українських військових моряків. Цей буксир – один із трьох українських військових кораблів, які законно пливли з порту Одеси до порту Маріуполя.



Після тарану українські кораблі продовжили свій шлях, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна Росії відкрили стрілянину по українських суднах. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Після обстрілу російські прикордонники захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 моряків. Їх арештували та утримують тепер у московських СІЗО. Усі українські моряки оголосили себе військовополоненими.