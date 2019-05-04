НАТО змінила головнокомандувача Об'єднаних збройних сил у Європі

Верховним головнокомандувачем Об`єднаних збройних сил Організації північноатлантичного договору у Європі став американський генерал Тод Волтерс.

Волтерс змінив на цій посаді генерала сухопутних сил США Кертіса Скапарротті, йдеться в повідомленні прес-служби Альянсу.

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Столтенберг наголосив, що час Скапарротті визначився усе більш агресивними діями Росії і постійною загрозою тероризму та нестабільністю на Близькому Сході і в Північній Африці. Генсек НАТО додав, що за час командування Скапарротті НАТО здійснила найбільше посилення колективної безпеки за багато поколінь.

Він також додав, що на східному рубежі НАТО були розміщені чотири багатонаціональні бойові підрозділи і була посилена готовність сил Альянсу.

Що відомо про генерала Тода Волтерса? Він був командувачем Військово-повітряних сил США у Європі, командувача ВПС США в Африці, командувачем Об`єднаних ВПС Альянсу і директором Об`єднаного центру підготовки ВПС.