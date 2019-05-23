Нацбанк незаконно почав процедуру ліквідації банку "Фінансова ініціатива"

Таку заяву зробив власник банку Олег Бахматюк.

Про це він повідомив через свою прес-службу, а сама заява потрапила в редакцію "Ділова столиця".

В заяві наголошують, що Національний банк пішов на порушення чинного законодавства, розпочавши ліквідацію банку "Фінансова ініціатива". У справі цього банку вже є рішення Окружного адміністративного суду м.Києва 826/11415/16 і воно набрало законної сили після його перегляду Шостим апеляційним адміністративним судом 17 квітня 2019. Порушення справи про ліквідацію банку, відтак, є грубим порушенням чинного законодавства.

В заяві висловили думку, що Нацбанк пішов на такі дії як відповідь на гучні заяви Олега Бахматюка про економічну політику НБУ, яка призвела до стагнації банківського сектору країни. Також заявлено тезу: "Люди, які на сьогоднішній день керують Національним банком, абсолютно не є самостійними, і ними досі керує Валерія Гонтарева, незважаючи на втечу до Лондона. Про упередженість Валерії Гонтарєвої, окрім усього іншого, говорить хоча б той факт, що єдиний суд, який стосувався знищення банків, що вона особисто відвідала – це був суд щодо банку "Фінансова ініціатива". Інші суди Валерія Гонтарєва ігнорувала".

Також прес-служба Бахматюка висловила стурбованість, що в Україні "досі не дано політичної і юридичної оцінки роботи Нацбанку, яка де-факто привела до повної відсутності кредитування реального сектору економіки і унеможливлення появи точок зростання". Разом із тим, висловлено впевненість, що діям Нацбанку та чиновників буде дана історична оцінка. "Але люди, які керують Національним банком, мають чітко усвідомити, що ера їхньої безкарності пройшла. І якщо прикриватись зовнішніми інвесторами чи національними інтересами – все одно правда має право на життя".

В прес-службі заявляють, що впевнені в доведенні до банкрутства банку "Фінансова ініціатива" "чисто з примхи і бажання його знищити". Висловили впевненість, що такі дії – це приклад недолугості і невміння провести нормальні переговори, а такі наміри Олег Бахматюк завжди декларував.

Разом із тим, в заяві висловили сподівання, що рішення Нацбанку щодо ліквідації банку "Фінансова ініціатива" буде оцінений правоохоронними органами. І що також будуть оцінені всі інші кроки, що були перед тим зроблені Валерією Гонтаревою і правлінням НБУ стосовно ліквідації банків в 2015 році.

В заяві йдеться, що Олег Бахматюк буде звертатись до суду, бо вважає рішення незаконним і робить це також для відновлення справедливості і покарання винних згідно з законом.