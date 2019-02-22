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      Нацбанк оновить банкноту 500 гривень

      297 Читать новость на русском
      Україна оновить банкноту 500 гривень
      Україна оновить банкноту 500 гривень / НБУ

      Національний банк України вводить в обіг оновлену купюру номіналом 500 гривень – з підписом голови НБУ Якова Смолія та зазначенням на них року випуску. Зміни набувають чинності 22 лютого.

      Оновлення грошей – планове. Нові банкноти мають замінити зношені, пошкоджені та вилучені з обігу купюри у 500 гривень, повідомили у прес-службі НБУ. 

      Читайте також: Як змінилася кількість готівки в Україні: інфографіка

      Зразки попередніх років банкноти можна обміняти на новенькі купюри у банках без обмежень.

      Що це все означає? У нас лишається в обігу банкнота 500 гривень зразка 2016 року, тільки тепер на ній будуть підпис глави НБУ Смолія і рік випуску.

      Оскільки елементи захисту залишаються такими, як і раніше, то нагадаємо, як відрізнити купюру 500 гривень від підробки.


      Як відрізнити 500 гривень від підробки

      blog_ava
      23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу
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      12008
      Теги: Новини України Гроші НБУ
      Джерело: 24 Канал
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