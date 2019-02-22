Нацбанк оновить банкноту 500 гривень

Національний банк України вводить в обіг оновлену купюру номіналом 500 гривень – з підписом голови НБУ Якова Смолія та зазначенням на них року випуску. Зміни набувають чинності 22 лютого.

Оновлення грошей – планове. Нові банкноти мають замінити зношені, пошкоджені та вилучені з обігу купюри у 500 гривень, повідомили у прес-службі НБУ.

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Зразки попередніх років банкноти можна обміняти на новенькі купюри у банках без обмежень.

Що це все означає? У нас лишається в обігу банкнота 500 гривень зразка 2016 року, тільки тепер на ній будуть підпис глави НБУ Смолія і рік випуску.

Оскільки елементи захисту залишаються такими, як і раніше, то нагадаємо, як відрізнити купюру 500 гривень від підробки.



Як відрізнити 500 гривень від підробки