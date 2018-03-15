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Нацбанк проведе стрес-тест 25 ключових банків України

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Національний банк України
Національний банк України / Дзеркало Тижня

Національний Банк України планує провести тестування надійності 25 банків України, на долю яких припадає 93% активів банківського сектору.

Про це у четвер повідомили у прес-службі фінрегулятора.

Об’єктами стрес-тестування стануть 25 банків – найбільших за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів та депозитів фізичних осіб. У цей список входять "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Альфа-банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "УкрСиббанк", "Сбербанк", "Укрсоцбанк", "ОТП Банк", "Банк "Південний", "Креді Агріколь Банк", "Промінвестбанк", "ТАСкомбанк", "Прокредит Банк", "Кредобанк", "ВТБ Банк", Банк "Кредит Дніпро", "Мегабанк", "Банк "Восток", А-банк, "Ідея банк", "Універсал банк", а також "Банк інвестицій та заощаджень".

Зокрема, планується провести перевірку аудиторськими компаніями якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитами. Після цього НБУ проведе оцінку достатності капіталу банку, а також проведе стрес-тестування.

Що таке стрес-тестування? Це метод оцінки ризиків та визначення спроможності протистояти потрясінням на фінансовому ринку. Зокрема, НБУ моделює, як впливає на банки та фінансові установи економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, значні коливання курсу національної валюти, відкритість і доступність міжбанківського ринку, рівень політичної та міжнародної стабільності, можливість знецінення майна, яке надано в забезпечення за кредитними операціями банків, чи спроможний банк протидіяти спекулятивним атакам тощо.

Теги: Новини України НБУ Банки
Джерело: 24 Канал
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