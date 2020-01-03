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      Нацбанк спростив життя ФОПам: про що мовиться

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      НБУ спростив процедуру закриття банківських рахунків ФОПів

      Національний банк України спростив порядок закриття банківських поточних рахунків фізичних осіб-підприємців. Крім того, НБУ врегулював і низку інших питань.

      Відтепер, якщо фізична особа-підприємець припиняє займатися підприємницькою діяльністю, закрити їй поточний банківський рахунок стане простіше, передає пресслужба НБУ.

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      • якщо на такому рахунку немає залишку коштів, банки зможуть закрити поточний рахунок без отримання будь-яких документів від клієнта;
      • у разі наявності на такому рахунку коштів, банки отримали право закрити поточний рахунок, перерахувавши залишок коштів на рахунок цієї особи, відкритий для власних потреб.

      Також тепер банки зможуть самостійно посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця, тобто не звертаючись до послуг нотаріуса. Так, уповноважений працівник банку отримує право посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Щоправда, у разі, якщо цей документ складають у банку за присутності власника рахунку та довірених осіб.

      Крім того, завдяки вищезазначеному документу Національний банк врегулював низку питань, що стосуються:

      • визначення вимог до оформлення переліку осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб-резидентів) мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи;
      • встановлення зобов’язань юридичним особам-нерезидентам та представництвам юридичних осіб-нерезидентів в Україні повідомляти банк про внесення змін до їх реєстраційних документів.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Банки НБУ ФОПи
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