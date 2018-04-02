Нацбанк вдвічі підвищить ліміт на операції, за якими стежитимуть

Національний банк України планує збільшити ліміт обов'язкового фінансового моніторингу операцій з 150 тисяч до 300 тисяч гривень.

Про це розповів директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, повідомляє "Інтерфакс".

Він зазначив, що наразі державні органи розробляють нову редакцію закону, метою якого є імплементація четвертої європейської директиви.

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І там планується підвищити ліміт (обов'язкового фінансового моніторингу операцій – 24) з 150 тисяч до 300 тисяч гривень. Ми сподіваємося, що закон приймуть в найближчий час,

– сказав Береза.