Нацбанк вдвічі підвищить ліміт на операції, за якими стежитимуть
Національний банк України планує збільшити ліміт обов'язкового фінансового моніторингу операцій з 150 тисяч до 300 тисяч гривень.
Про це розповів директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, повідомляє "Інтерфакс".
Він зазначив, що наразі державні органи розробляють нову редакцію закону, метою якого є імплементація четвертої європейської директиви.
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І там планується підвищити ліміт (обов'язкового фінансового моніторингу операцій – 24) з 150 тисяч до 300 тисяч гривень. Ми сподіваємося, що закон приймуть в найближчий час,
– сказав Береза.
Джерело: 24 Канал
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