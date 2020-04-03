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      Нацбанк викупив 34 мільйони доларів з ринку: причини

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      Нацбанк викупив 34 мільйони доларів / Getty Images

      Національний банк України викупив з міжбанківського валютного ринку 34 мільйони доларів. Справа у тому, що пропозиція валюти почала перевищувати попит на неї.

      Пропозицію валюти на міжбанківському ринку забезпечили операції бізнесу, який почав продавати валюту, повідомили у пресслужбі НБУ у фейсбуці.

      Дізнайтеся більше Як карантин вплинув на бізнес в Україні

      НБУ не фіксує курсу валют на певній позначці, а лише згладжує різкі коливання на ринку.

      Наразі Нацбанк не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням є досягнення низької стабільної інфляції.

      У Нацбанку наголосили, що не планують запроваджувати обмежень у роботі з валютою.

      Віримо в кращі новини – як поступове приборкання коронавірусу у світі, так і остаточне укладення нової програми з МВФ, яка буде красномовним сигналом про продовження реформ в Україні,
      – додали у Нацбанку.

      Зауважимо, що Україна сподівається отримати найближчим часом перший транш нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду. Для цього 30 березня Верховна Рада ухвалила 2 потрібні законопроєкти – про ринок землі та банки.

      Тим часом, через спалах коронавірусу світ стоїть на порозі нової економічної кризи. 

      Що відомо про можливу кризу через коронавірус?В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.

      Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.

      Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Світова криза 2020 Бізнес Гроші НБУ
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