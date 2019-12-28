Нацбанк викупив абсолютно рекордні 1,5 мільярда доларів: що це означає
НБУ в останній тиждень 2019 року викупив з міжбанківського валютного ринку 1,5 мільярда доларів. Наразі це абсолютний рекорд з валютних інтервенцій.
Нацбанк купив на ринку 1,558 мільярда доларів, а продав з резервів 50 мільйонів доларів, повідомили у пресслужбі НБУ. Чиста купівля валюти за тиждень чи не вперше сягнула 1,508 мільярда доларів.
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Грудень став місяцем, упродовж якого НБУ викупив найбільше валюти – майже 3 мільярди доларів.
Важливо! Від початку року Нацбанк купив 8,4 мільярда доларів, а продав з резервів 529,23 мільйона доларів.
Таким чином, золотовалютні резерви поповнили на майже 8 мільярдів доларів. Зауважимо, що ця сума більша за програму Міжнародного валютного фонду, що має діяти наступні 3 роки. Кошти від цієї програми також мають зараховуватися до резервів.
Що означає викуп валюти у великих розмірах?
Викуп валюти у великих обсягах свідчить про надлишкову пропозицію валюти та намагання НБУ стримати ревальвацію гривні, тобто її зміцнення.
Викуплені долари з ринку спрямовують до міжнародних золотовалютних резервів України. Купуючи валюту на ринку, НБУ виводить в обіг нові гривні (тобто друкує гроші).
Попри значні обсяги викупу валюти, курс гривні продовжує зміцнюватися. Це означає, що обсяги пропозиції валюти значно перевищують обсяги попиту на неї.
Цікаво! У 2019 році курс української гривні відносно долара підвищився на 19%. Таким чином гривня стала першою у рейтингу валют, які найбільше виросли. Більше – тут.
Чому гривня зміцнюється?
Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.
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Зміцнення пояснюють так:
- зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
- високим врожаєм зернових;
- низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.
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Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу