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      Нацбанк викупив абсолютно рекордні 1,5 мільярда доларів: що це означає

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      Нацбанк викупив абсолютно рекордні 1,5 мільярда доларів / pmg.ua

      НБУ в останній тиждень 2019 року викупив з міжбанківського валютного ринку 1,5 мільярда доларів. Наразі це абсолютний рекорд з валютних інтервенцій.

      Нацбанк купив на ринку 1,558 мільярда доларів, а продав з резервів 50 мільйонів доларів, повідомили у пресслужбі НБУ. Чиста купівля валюти за тиждень чи не вперше сягнула 1,508 мільярда доларів.

      Треба знати: Що буде з гривнею найближчим часом: в уряді дали прогноз

      Грудень став місяцем, упродовж якого НБУ викупив найбільше валюти – майже 3 мільярди доларів.

      Важливо! Від початку року Нацбанк купив 8,4 мільярда доларів, а продав з резервів 529,23 мільйона доларів.

      Таким чином, золотовалютні резерви поповнили на майже 8 мільярдів доларів. Зауважимо, що ця сума більша за програму Міжнародного валютного фонду, що має діяти наступні 3 роки. Кошти від цієї програми також мають зараховуватися до резервів.

      Що означає викуп валюти у великих розмірах?

      Викуп валюти у великих обсягах свідчить про надлишкову пропозицію валюти та намагання НБУ стримати ревальвацію гривні, тобто її зміцнення.

      Викуплені долари з ринку спрямовують до міжнародних золотовалютних резервів України. Купуючи валюту на ринку, НБУ виводить в обіг нові гривні (тобто друкує гроші).

      Попри значні обсяги викупу валюти, курс гривні продовжує зміцнюватися. Це означає, що обсяги пропозиції валюти значно перевищують обсяги попиту на неї.

      Цікаво! У 2019 році курс української гривні відносно долара підвищився на 19%. Таким чином гривня стала першою у рейтингу валют, які найбільше виросли. Більше – тут.

      Чому гривня зміцнюється?

      Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

      До теми: Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають: пояснення Гончарука

      Зміцнення пояснюють так:

      • зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
      • високим врожаєм зернових;
      • низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

      Зверніть увагу: Бюджет-2020: який курс долара заклали в держбюджет

      валюта гривня долар курс нбу
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики НБУ Долар-Гривня Гривня Гроші Курси валют
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