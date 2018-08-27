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Нацбанк випустить монету із зображенням кримського вишу: подробиці

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Нацбанк випустив монету із зображенням Таврійського університету
Нацбанк випустив монету із зображенням Таврійського університету / фото з відкритих джерел

На честь 100-річчя Таврійського національного університету імені Вернадського, який у 2015 році виїхав з окупованого Криму до Києва, Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 2 гривні.

Про це інформує прес-служба НБУ.

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Монета присвячена закладу вищої освіти, який було укомплектовано і 14 жовтня 1918 року урочисто відкрито у Сімферополі. За роки своєї діяльності університет розвивав такі наукові напрями як здоров`я людини, охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології, інформаційні системи. У листопаді 2015 року Таврійський національний університет імені Вернадського переміщено до Києва з анексованого Криму,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пам'ятна монета номіналом 2 гривні входить у обіг з 28 серпня.

На аверсі розміщено логотип кримського вишу та, по обидва боки від нього, роки – 1918 та 2018.

На реверсі – будівля міського театру, у якій 14 жовтня 1918 року відбулося урочисте відкриття університету. На тлі будівлі, праворуч – портрет Володимира Вернадського.

монета Нацбанк
Нацбанк випустив монету із зображенням кримського вишу

монета Нацбанк
Таврійському університету цьогоріч – 100 років

Нагадаємо, у травні Нацбанк випустив монету номіналом 10 гривень, на якій зображена "українська традиція" – копання картоплі. Як зазначили тоді в НБУ монету присвятили "розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу".

Теги: Новини України Гроші НБУ
Джерело: 24 канал
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