Національний банк України збирається випустити аж три монети, присвячені наданню Томосу про автокефалію Православній церкві України. Монети заплановані для введення 25 березня 2018 року.

Ці монети є колекційними, їх випускають з метою інвестування. Вони з часом дорожчають: в обігу такими монетами можна розрахуватися за номінальною вартістю, проте вартість їхнього придбання на ринку є набагато вищою.

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Так, Нацбанк вводить в обіг монети номіналом 5, 20 та 100 гривень. Так, 5-гривневі монети збираються виробляти із нейзильберу, їх тираж складе 75 тисяч штук. Своєю чергою, 20-гривневі монети зроблять зі срібла і вони будуть оздоблені локальною позолотою, їхній тираж складе 4 тисячі штук.



Колекційні монети номіналом у 5 і 20 гривень, як виглядатиме 100-гривнева монета поки невідомо

Монети номіналом 100 гривень виготовлять із золота, їх тираж – 1500 штук.

Ці монети продовжать серію "Духовні скарби України". Вони присвячені наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков,

– розповідають у Нацбанку.

У НБУ також додають: забронювати пам’ятні монети можна від ранку 12 березня на спеціальному онлайн-порталі.

Що таке Томос? Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як Православній церкві України передали Томос про автокефалію? На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату заслухав звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надав дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Настоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський і Білоцерківський . Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос від Варфоломія.