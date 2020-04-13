Нацбанк виступив проти додаткового друку гривні для покриття дефіциту бюджету: Це шлях у нікуди
Через запровадження карантину економіка України зазнала чималого удару. Частина українців тимчасово втратили роботу, а грошей для покриття дефіциту бюджету, який виник, поки немає.
Серед пропозицій, як можна покрити дефіцит бюджету – емісія гривні. Однак в Національному банку України проти такого рішення. Як приклад вони наводять досвід 90-х, 2008 та 2014 років, коли "емісія призводила лише до негараздів".
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"Національний банк проти того, аби знову випускати з пляшки "джина інфляції та девальвації". Адже через емісію гривня стрімко знеціниться, а ціни стрімко зростуть. Це шлях у нікуди. Це повернеться економіці бумерангом. А постраждають, перш за все, люди з найнижчими доходами, яких ми навпаки маємо захистити", – відзначив заступник Голови Національного банку Дмитро Сологуб.
Важливо! 13 квітня Верховна Рада схвалила зміни до державного бюджету 2020. У змінах до держбюджету доходи зменшили на 119,7 мільярда, або -11%, і тепер вони становитимуть 975,8 мільярда. Водночас видатки держбюджету збільшили на 82,4 мільярда (+7%). Зокрема передбачають, що цього року ВВП впаде на 3,9%. Раніше передбачали ріст у 3,7%. Очікують інфляцію 8,7% та зростання рівня безробіття до 9,4%. У попередньому бюджеті-2020 гривня була закладена на рівні 27 до долара. В новому бюджеті – 29,5 за долар.
Натомість в НБУ пропонують вдатися до дешевих запозичень.
"Наша країна має позитивний досвід співпраці з міжнародними партнерами. Зараз ми перебуваємо на фінальному етапі перемовин із МВФ та іншими донорами. Ця співпраця забезпечить притік валюти в Україну. Кошти покриють дефіцит бюджету", – переконаний Дмитро Сологуб.
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В Нацбанку переконані, що "держава може собі дозволити збільшити обсяг видатків на підтримку бізнесу та громадян".
"Так, це збільшить дефіцит із 2% до близько 8%. Але це некритично для макроекономічної ситуації", – відзначив заступник Голови Національного банку.
Скільки протримається український бізнес із запровадженим карантином / Інфографіка 24 каналу
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