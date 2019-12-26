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      Нацбанк за один день закупив рекордні 700 мільйонів доларів: причини та деталі

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      Золотовалютні резерви України за один день збільшилися на 700 мільйонів доларів / investory.news

      У четвер, 26 грудня, Національний банк України закупив 700 мільйонів доларів, що стало абсолютним рекордом у цьому році. При цьому НБУ планував закупити ще більше, а аукціон оголошував на 1 мільярд доларів.

      Аукціон було проведено з огляду на очікуваний значний продаж валюти банками за клієнтськими заявками, пояснює Нацбанк.

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      Це створювало ризики надмірних коливань курсу гривні у бік зміцнення і обмежені можливості ринку для самозбалансування, враховуючи які і було організовано аукціон.

      Загалом від початку 2019 року Національний банк України закупив валюти на 7,5 мільярда доларів. Це також є рекордом ще з 2007 року.

      У Нацбанку також пояснили, що пропозиція валюти суттєво перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестиицій у гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів.

      Тривале збереження сприятливої ситуації на валютному ринку є результатом сталого поліпшення макроекономічної ситуації в Україні упродовж останніх років. Зміцнення гривні є абсолютно логічним явищем в умовах прискореного економічного зростання, стрімкого сповільнення інфляції та зниження державного боргу до ВВП,
      – пояснив заступник голови НБУ Олег Чурій.

      За його словами, Національний банк збільшив свої золотовалютні резерви, скориставшись сприятливою ситуацієюб на ринку.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України НБУ Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар
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