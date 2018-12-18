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      Нацбанк знову переніс продаж недобудованого ТРЦ "Республіка" у Києві

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      Недобудований ТРЦ "Республіка" у Києві
      Недобудований ТРЦ "Республіка" у Києві / Фото із відкритих джерел

      Національний банк України скасував проведення аукціону з продажу недобудованого торгово-розважального центру у Києві.

      Йдеться про недобудований ТРЦ Respublika на Кільцевій дорозі у столиці.

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      Будівля перебуває у заставі за кредитами ліквідованого банку "Надра".

      Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повторно призначив аукціон на 14 січня 2019 року.

      Таке рішення було прийнято Національним банком з метою уникнення ризику реалізації активу за заниженою ціною і максимізації його вартості,
      – інформує прес-служба Фонду.

      Оскільки саме в заставі НБУ перебувають визначені активи і саме як забезпечений кредитор погоджує спосіб та місце їх реалізації.

      "Рішення щодо визначення подальших умов реалізації прав вимог за цими кредитними договорами затверджуватися виконавчою дирекцією ФГВФО (Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, – ред.), після чого Нацбанк розгляне питання про погодження таких умов Respublika", – йдеться у повідомленні.

      Що відомо про недобуваний ТРЦ Respublika у Києві?Введення в експлуатацію будівлі загальною площею 298 тисяч метрів квадратних (орендна площа з яких – 135 тис кв м), будівництво якого було розпочато в навесні 2012 року на Кільцевій у Києві, планувався у четвертому кварталі 2014 року. Згодом введення в експлуатацію перенесли на березень 2015 року. Реалізація проекту будівництва була припинена у 2015 році за рішенням власника. Інвестором проекту ТРЦ Respublika є бізнесмен Дмитро Фірташ.

      До слова, напередодні стало відомо, що відкриття найбільшого на сьогодні торгово-розважального центру в Україні Blockbuster Mall перенесли на лютий 2019. Раніше анонсували, що він відкриється 1 грудня 2018.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Києва Новини нерухомості України Торгівля Будівництво
      Джерело: 24 канал
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