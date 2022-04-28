У Нацгвардії показали, як маленька дівчинка зустрічає вдома тата-захисника: щемливе відео

Національна гвардія України опублікувала зворушливе відео, як маленька дівчинка зустрічає свого тата-захисника. Це вчергове нагадує, за що ми боремося.

Дівчинка стояла на порозі, вже наперед очікуючи на появу свого тата. Побачивши його, вона почала радісно стрибати та сміятися.

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Люблячий тато взяв доню на руки. Хотілося б, щоб така можливість була в кожної української дитини.

Бажаємо усім нашим захисникам повернутися живими і здоровими до рідних. Ми боремося за найцінніше: право жити і любити у своєму домі за своїми звичаями,

– написали в Нацгвардії.

Наразі неможливо підрахувати, скільки українських дітей втратили батьків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але станом на грудень 2017 року в Україні нараховувалося 2 038 дітей військовослужбовців, чиї батьки загинули внаслідок війни на Донбасі.

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